En dos años hallaron más de 300 cuerpos en fosas de Guanajuato

IRAPUATO. En los últimos dos años, en Guanajuato se localizaron 367 cuerpos en 13 fosas clandestinas, de acuerdo con información de la plataforma digital de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La fosa clandestina más reciente se encontró en la comunidad de Loma de Flores, en donde de acuerdo con el colectivo Hasta Encontrarte, fueron localizados 14 cuerpos.

Los 13 puntos que la FGE tiene en su plataforma no son los únicos, pues faltarían por lo menos una veintena de lugares en donde colectivos de búsqueda encontraron cuerpos, varios de los cuales fueron entregados a sus familiares.

Uno de los puntos que no está considerado dentro del mapa que la FGE tiene en su plataforma es la comunidad de San Antonio el Rico, en Irapuato, en donde en diciembre de 2019 fueron encontrados 16 cuerpos en un punto y metros más adelante otros cuatro, uno de ellos el de un expolicía que estaba reportado como desaparecido.

Los 13 puntos registrados por la FGE están ubicados en una franja que va desde la zona Laja-Bajío hasta el municipio de León, que coincidentemente son también en donde a partir de 2018 la violencia se incrementó por la disputa que mantienen las bandas del crimen organizado que buscan asentarse en el estado.

Hasta antes de septiembre de 2020, el concepto de fosas clandestinas aún no era oficialmente manejado por ninguna autoridad, no obstante, cuando comenzaron a aparecer los primeros puntos con más de un cadáver dentro de éstos, ya no pudo sostenerse la versión: sí había fosas clandestinas en Guanajuato.

Las autoridades sigue encontrado fosas clandestinas en la entidad. | Foto: Cuartoscuro

La primera de gran relevancia y que la FGE tiene en su plataforma digital de información es la encontrada en Cerro Prieto, en Moroleón, en febrero de 2020, en donde hasta el corte del 15 de agosto de 2022 se habían encontrado 30 cuerpos, de los cuales 22 ya fueron identificados.

Después de ello hubo dos hallazgos, ambos en septiembre de 2020 en Irapuato, en la zona aledaña a la presa de El Conejo. Ahí encontraron 15 cuerpos en un punto, de los cuales ya fueron identificados 14, mientras que en otro punto fueron hallados 13, de lellos 10 ya se identificaron.

Un mes después, se destapó lo que los colectivos de búsqueda llaman “el horror de las fosas”. En Salvatierra fue realizado el mayor hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas: en total había 81 cuerpos enterrados, de acuerdo con la Fiscalía, de los cuales 55 ya han sido identificados hasta el 15 de agosto de 2022. Tras ese hallazgo le siguieron otros 10.

“Realmente es un cementerio ahí en Salvatierra”, dijo Norma Patricia Barrón, activista y buscadora del colectivo Una luz en mi camino, quien se adentró en las búsquedas para encontrar a su esposo y a su hijo, quienes fueron secuestrados.

En diciembre de 2021, los colectivos endurecieron sus protestas para visibilizarse y bajo el lema de “Si Andrés Manuel no va a las fosas, las fosas vienen a él” y con montones de tierra recrearon afuera de Palacio Nacional un predio como los que a diario pisan para rescatar cuerpos, con la esperanza de que alguno de ellos sea el de sus familiares y así poderles dar el último adiós.