Crudo en costas de Tabasco podría venir de un derrame sin detectar, advierte Greenpeace

La falta de atención al posible derrame de crudo en las costas de Tabasco es consecuencia de la opacidad con la que se conduce la industria petrolera en nuestro país, consideró Greenpeace México.

Esto debido a que no se ha comprobado que las manchas de aceite crudo encontradas en playas de villa Sánchez Magallanes, del municipio de Cárdenas, provengan de la reciente explosión ocurrida en una plataforma ubicada en la Sonda de Campeche.

Sociedad

Sin embargo, a decir de Pablo Ramírez, campañista de clima y energía de Greenpeace México, de no ser así, las manchas deben provenir de otro derrame ocurrido en el Golfo de México que no ha sido detectado, y por lo tanto no está siendo atendido con prontitud por instancias del gobierno federal, incluida la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

En entrevista exclusiva para El Heraldo de Tabasco, el ambientalista consideró que es difícil poder afirmar que las manchas de aceite detectadas en las costas de Tabasco puedan provenir de la reciente explosión en la Sonda de Campeche.

“Sobre las manchas de crudo que han aparecido en la costa, ahora mismo es difícil poder afirmar con total certeza que esas manchas son por causa del derrame de Ek Balam, pero también es imposible negarlo con contundencia”, afirmó.

Ambientalistas lanzan alerta sobre la contaminación en costas de Tabasco por el derrame de crudo.Foto: Iván Sánchez | El Heraldo de Tabasco

Explicó que en teoría hay posibilidades de que las corrientes marinas conduzcan la sustancia derramada hacia el noroeste: “Lo que nos dicen las proyecciones de las corrientes marinas es que el derrame tiende a desplazarse hacia el noroeste, es decir hacia la costa de Veracruz, de Tamaulipas y de Estados Unidos; el tema es que, de ser así, pues entonces estamos hablando de que ese crudo tuvo que salir de otro derrame que no hemos visto y no nos hemos enterado, y que también es sumamente posible”, aseveró.

Indicó que ahí es donde está el problema, porque si bien este derrame en las costas de Tabasco fue captado por estar buscando imágenes, no se debe olvidar que hay otros derrames que no se están viendo pero que están sucediendo, y que quizás puedan ser tan grandes como lo que sucedió en Ek Balam.

“Ese es uno de los graves problemas que tiene la industria, y que tiene que ver con la opacidad y el hermetismo con el que se maneja la información del sector”, destacó.

Cabe señalar que dos semanas después del hallazgo reportado por pescadores en playas de Villa Sánchez Magallanes, el coordinador del Instituto de Protección Civil de Tabasco (IPCET), Mauro Winzig Negrín, reconoció que el hidrocarburo que detectado proviene del derrame del pozo petrolero ubicado en la Sonda de Campeche.

Protección Civil Tabasco confirmó que la presencia del crudo en las costas es proveniente de la Sonda de Campeche. Foto: Iván Sánchez | El Heraldo de Tabasco

Indicó que inclusive Pemex ya le notificó a las autoridades tabasqueñas sobre la posible llegada de petróleo a costas de Tabasco; sin embargo, en un comunicado, la empresa petrolera aseguró que el derrame ya estaba completamente bajo control.

El funcionario estatal comentó que el mismo derrame de petróleo en la zona antes mencionada, está generando un fuerte olor a hidrocarburo en los municipios de Centla, Paraíso, Comalcalco y Cunduacán.

Publicado originalmente en El Heraldo de Tabasco