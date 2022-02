Inicia actividades la primera Brigada Internacional de Búsqueda en Sonora

Poco más de 180 familiares de desaparecidos de varias partes del país y Latinoamérica emprendieron camino por la zona fronteriza de Sonora con la intención de encontrar a sus seres queridos, ya sea vivos en albergues, hospitales o prisiones, o al menos sus restos.

El contingente partió a primera hora de la mañana de ayer del Centro de Gobierno en Hermosillo, para dirigirse a Nogales, donde buscarán por tres días.

Cecilia Delgado, líder del colectivo Buscadoras por la Paz, señaló que gracias a Miguel Ángel Trujillo, del colectivo Armadillos, se pudo realizar la primera Brigada Internacional de Búsqueda.

“Gracias a todos ustedes con quienes podemos hacer equipo, gracias a todas las madres que vienen del extranjero porque por eso se hizo, por el clamor de esas madres que, por lo menos nosotros estamos en el estado en donde desaparecieron sus hijos, pero ustedes no; es muy difícil y sé que es muy difícil porque las escuché cómo las trataron por buscar a su hijo y por esa razón hicimos esta brigada también”, dijo.

El grupo fue recibido en el campus del Instituto Tecnológico Nacional, donde autoridades les dieron la bienvenida y le refrendaron su apoyo, sin embargo, durante el discurso del presidente municipal, Juan Francisco Gim Nogales, los familiares de desaparecidos lo interrumpieron para exigir que no se minimice el incremento de desapariciones forzosas al llamar al víctimas “ausentes”.

“Los que estamos aquí no es porque nuestros hijos estén ausentes, a nuestros hijos nos los arrebataron y no sabemos cómo los vamos a encontrar; en vida, en muerte, en una fosa clandestina, en una fosa del gobierno, no lo sabemos”, exclamó Lina, integrante del colectivo familias resilientes de Morelos.

Marité Kinijara, pionera en la búsqueda de personas desaparecidas y fundadora del primer colectivo de búsqueda en Sonora, Guerreras Buscadoras, detalló que no se le puede llamar ausencia a una persona que fue desaparecida y asesinada.

“Busco a mi hermano Fernando, desaparecido en Guaymas Sonora, el primer caso denunciado ante las autoridades estatales y federales por desaparición forzada. Al tercer día asesinado, muerto, enterrado clandestino ¿Cómo le llamo a eso, ausente, muerto, desaparecido?”, reclamó la activista al alcalde Gim Nogales.

Por su parte, Cecilia Delgado enfatizó que se entiende el dolor que tiene una madre al no saber nada sobre el paradero de su hijo o hija, por lo que esperan que durante toda la jornada, la cual durará varios días y abarca zonas de Sonora y Baja California, puedan obtener resultados positivos. Luego del recibimiento, cerca de la una, hora local, el convoy se separó para poder trabajar en la localización de personas en vida o en campo, sin resultados positivos todavía.

El primer grupo acudió a dos albergues para difundir los rostros de los que aún no han llegado a sus casas, no obstante, nadie les pudo afirmar haberlos visto por las calles del municipio fronterizo.

Los familiares de desaparecidos también recorrieron las calles donde pegaron retratos de sus hijos, hijas, primos, sobrinos y padres en los postes, bardas y en las fachadas de comercios.

“Les pedimos un favor, que no nos despeguen las fotos que pegamos, que nos ayuden tomándole fotografía y compartan en sus redes sociales; es una manera de ayudarnos a buscarlos”, señaló Olga Castillo.

Un segundo grupo se dirigió a la zona alta y alejada de la urbanización de Nogales para buscar fosas clandestinas y restos humanos.

Justo en las inmediaciones de Colina del Sol, colectivos pertenecientes a Buscadoras de Morelos, Tijuana, Una Nación Buscándote, Armadillos y Buscadoras por la Paz, trabajaron en equipo, sin embargo, no obtuvieron resultados positivos. Debido a las condiciones del terreno, descartaron la posibilidad de que existieran fosas clandestinas en esa zona por lo que decidieron culminar con el primer día.

Pese a que los rostros de las y los integrantes del colectivo lucen agotados, lo cierto es que la esperanza sigue, señaló Cinthya Gutiérrez, líder del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora.