Siguen amenazas de muerte contra Ceci Flores, líder de Madres Buscadoras de Sonora

En algún lugar de México, Ceci Patricia Flores Armenta se encuentra en una capilla donde guarda las fotos de sus hijos Alejandro Guadalupe, Marco Antonio, Jesús Adrián y Milagro Flores, junto a la estatua de la virgen de Guadalupe.

Esto después de que nuevamente fue amenazada telefónicamente a fin de que deje de buscar cuerpos o que se atenga a las consecuencias, pues podría perder la vida.

Una búsqueda amenazada: Ceci Flores tiene que elegir entre su vida o encontrar a sus hijos

“Me siento cansada, siento que lucho contra corriente; pero muchas veces me siento satisfecha al recordar cuantas madres me han llamado para agradecerme porque han vuelto sus hijos a casa, con vida o sin vida”, expresó con voz entrecortada.

La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora dijo estar molesta y a la vez fastidiada de que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado, como de la República, no hayan dado con los responsables de las amenazas que ha sufrido, pues cabe recordar que esta no es la primera vez que sucede en el año.

Consideró no creer que las amenazas vengan de algún grupo delictivo del narcotráfico, porque ellos no amenazan, si te van a matar te matan.

Les confieso que siempre que recibo amenazas, pienso en mis hijos que están conmigo, pero me angustia mucho pensar en los que busco. No hay miedo más grande en mí que morir sin haberlos encontrado. https://t.co/uwMvqfC6Ne — Ceci Flores (@CeciPatriciaF) October 4, 2022

"Ya ni creo la verdad que sea el cártel, ellos no son tan cobardes, no te amenazan con que te van a matar, ellos llegan y te matan, no te andan diciendo cosas.

“Siempre he dicho que le tengo más miedo a las autoridades que a los cárteles, para que me estén amenace y amenace con que no siga buscando o de lo contrario, me voy a arrepentir o que me tengo que atener a las consecuencias da impotencia, por lo que para mí el hecho de que no se investiguen o rastreen los números (telefónicos), solo refleja que existe conveniencia para que yo no realice mi trabajo.

“Siento que a ellos les conviene que yo me largue de aquí porque si me largo, ya no busco y ya no visibilizo el mal gobierno que hay ahorita con tanta desaparición”, comentó.

"No le hacemos daño a nadie": Ceci Flores

Ante estas nuevas amenazas, Ceci Flores dijo sentirse con mucho coraje, lo que la ha llevado a derramar lágrimas que se combinan con tristeza al sentir que no le hace daño a nadie al hacer la búsqueda de sus hijos, así como los de las miles de mujeres de todo el país que buscan a sus desaparecidos.

“Yo ni me meto en problemas con nadie, vengo aquí, me meto a mi casa y ya no salgo hasta que me voy, no ando para arriba y para abajo, por lo mismo; ahorita, tengo ganas de ir a comerme una pizza y mejor me aguanto por no tener seguridad”, indicó con voz triste.

La buscadora y activista mencionó que espera que el gobernador Alfonso Durazo Montaño responda a las solicitudes que ha realizado a fin de recibir seguridad de su persona debido a que el Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación no ha funcionado.

Los ojos del poder nos observan, siempre lo supimos pero hoy estamos seguras y seguros de ello. Gastan millones en espiar en vez de resolver la tragedia. Detrás de nosotras en @MadresBuscan solo hay lágrimas, madres acompañando madres y familiares con dolores compartidos. — Ceci Flores (@CeciPatriciaF) October 4, 2022

Cabe recordar que después de varias amenazas fue incluida en este sistema del Gobierno Federal, pero fueron los mismos funcionarios Adán Augusto López Hernández y Alejandro Encinas, Secretario de Gobernación y subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, respectivamente, le dieron a elegir sobre continuar con su búsqueda o contar con la protección necesaria.

“Pedí seguridad y custodia permanente porque estoy en un refugio que cuenta con todos los protocolos de ellos, pero no los míos de seguridad. Solamente tengo un botón que solo salva la vida en algunas situaciones, pero no me sirve por el riesgo tan alto que tengo día a día”, detalló Ceci Flores.