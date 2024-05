Madres buscadoras salen a marchar este 10 de mayo en todo el país

En el marco del Día de las Madres, miles de buscadoras salieron a marchar exigiendo respuestas sobre el paradero de sus familiares desaparecidos en distintos puntos de la República. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) hay 116 mil 300 personas de quienes se desconoce su paradero.

En la Ciudad de México, colectivos de madres buscadoras marchan del Monumento a la Madre al zócalo capitalino para exigir justicia por sus hijos y familiares desaparecidos, en el marco del 10 de mayo.

La marcha denominada “Buscando nos encontramos”, tiene como objetivo la unificación nacional de colectivos contra la desaparición de personas. Con esta acción se estima la asistencia de más de mil familias.

Vestidas de blanco, con pancartas, lonas y fichas de búsqueda las madres avanzan sobre Paseo de Reforma.

“Diez de mayo no es de fiesta es de lucha y de protesta”, “Las madres no se rinden, las madres no se van, nos hace falta un hijo y lo venimos a buscar”, “Si fuera tu hijo también lo buscaría”, son algunas de las consignas.

Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México





En Sinaloa, como en cada Día de las Madres, las Sabuesas Guerreras A.C. dejaron de lado los festejos para continuar con la búsqueda de sus hijos y seres queridos, buscando acercamiento con las autoridades para localizar a sus desaparecidos.

La mañana de este 10 de mayo se aglomeraron alrededor de 30 mamás, emprendieron una marcha con rumbo a la Fiscalía General del Estado esperando ser recibidas por su titular, Sara Bruna Quiñonez Estrada.

Al llegar a las oficinas del organismo de investigación, la líder del colectivo leyó una carta en donde responsabilizaron al estado la desaparición de sus hijos.

La líder del colectivo acusó que la fiscal es apática con su lucha. Foto: Iván Médina | El Sol de Sinaloa





Por otro lado, en Veracruz, se dio una marcha bajo una temperatura de humedad muy alta, cientos de madres pertenecientes a distintos colectivos de búsqueda alzaron la voz para exigir justicia por sus hijos desaparecidos, exigiendo a las autoridades encontrarlos y que paren las desapariciones forzadas que han enlutado a miles de familias.

En el marco del 10 de mayo, las madres expresaron que no tienen nada que celebrar, mientras en sus hogares vivan con la angustia y la zozobra de no saber de sus hijos, esposos, sobrinos y demás familiares que han desaparecido en las últimas dos décadas.

Con pancartas en mano, camisetas con las fotografías de sus desaparecidos las mujeres señalaron que se trata de un día difícil, pues hasta hace unos años celebraron en familia junto con sus hijos y ahora los han buscado en predios, zanjas, lagunas y un sinfín de zonas con la esperanza de encontrarlos

Desde las 8:00 de la mañana, las mujeres se congregaron en los alrededores del Tranvía del Recuerdo en las calles de Rayón e Independencia en la ciudad de Veracruz para realizar una marcha





En Michoacán, madres buscadoras demandaron ser atendidas por el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, para que se atiendan los casos de desaparecidos, ya que a dos años de su administración no han tenido ninguna respuesta.

Aunque no se observó una movilización masiva este viernes en la marcha que emprendieron madres buscadoras del estado, porque muchas ya han fallecido en la lucha, las integrantes de diferentes Colectivos demandaron que seguirán manifestándose los 10 de mayo hasta lograr el juicio y castigo de las autoridades responsables del delito de lesa humanidad.

Durante la marcha se lanzaron consignas contra las autoridades, reprochando que hay cientos de carpetas de investigación archivadas que demuestran el nulo interés del gobierno por las afligidas madres.

Manifestación de Madres Buscadoras en Morelia / Foto: Fernando Maldonado | El Sol de Morelia





En Guanajuato, ciudades como Irapuato fueron testigo de cómo 150 madres buscadoras se vistieron de blanco y se reunieron para recordar a sus hijas e hijos que lastimosamente han desaparecido, siendo para todas ellas un Día de las Madres muy triste.

Lo que parecería un día de celebración para las madres en Irapuato, no es la misma realidad para todas, pues hay cientos de ellas que hoy no pueden celebrar pues sus hijos no están.

Con carteles y globos blancos, salieron a marchar, las integrantes del colectivo Una Luz en mi Camino, quienes gritaron pidiendo justicia por las vidas que han sido arrebatadas por el crimen organizado.

Con carteles y globos blancos, salieron a marchar. / Fotos: Jesús Gutiérrez / El Sol de Irapuato





En Jalisco, realizaron una marcha para exigir a las autoridades la búsqueda de sus hijos que se encuentran desaparecidos, al grito de "!Hijo escucha, tu madre está en la lucha! ¡Hija escucha a tu madre está en la lucha!", los colectivos Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros, Luz de Esperanza y Madres Buscadoras exigieron justicia por sus familiares.

Acompañados de policías viales para resguardar su seguridad, los colectivos caminaron a paso lento, con pancartas y lonas con las fotos y datos de sus hijos, hermanos, esposos y padres, desaparecidos.

Héctor Flores, fundador del colectivo Luz de Esperanza, señaló que las demandas van encaminadas no solo en la búsqueda de los desaparecidos, sino también en mejorar la calidad de vida de las familias que buscan a sus seres queridos.

Las demandas van encaminadas no solo en la búsqueda de los desaparecidos, sino también en mejorar la calidad de vida de las familias que buscan a sus seres queridos. Foto. Aurelio Magaña / El Occidental





Guerrero, uno de los estados más violentos del país, fue testigo de protestas de Madres buscadoras que reclamaron a las distintas instancias de gobierno el casi nulo apoyo que han tenido para buscar a sus hijos desaparecidos en el estado, entidad que suma 4 mil 309 muertos en los últimos años.

Durante el mitin que realizaron para conmemorar el 10 de mayo (Día de las Madres), se expuso la urgente necesidad de que se aprueben reformas legales para generar un marco jurídico que ayude a las madres buscadoras, adeás del creación de un centro de identificación humana para que miles de restos humanos que están en poder del Semefo pudieran ser identificados de manera científica.

En el mitin conmemorativo del diez de mayo participaron además de madres buscadoras, una representación de la normal de Ayotzinapa y de diversas organizaciones sociales afines al movimiento de lucha quienes expresaron total respaldo y solidaridad con las mujeres que hoy están buscando a sus hijos.

Madres buscadoras realizaron un mitin para conmemorar el 10 de mayo, en el antimonumento a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. /Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco





En Zacatecas, Madres buscadoras de Fresnillo, Jerez y Zacatecas se reunieron en una velada ayer jueves por la tarde para demandar a las autoridades mayor celeridad en las acciones de búsqueda de personas desaparecidas.

En el Centro Histórico del estado, alrededor de 30 personas, incluyendo madres buscadoras y familiares de desaparecidos, llevaron a cabo una Velada de Madres Buscadoras frente al Congreso del Estado.

Guillermina Camacho, quien busca a su hijo Jorge Alberto desde hace siete años, destacó la indiferencia del gobierno ante la crisis de desaparición y entregó cartas a los partidos políticos exponiendo la situación

Madres buscadoras realizaron una marcha y una velada en Zacatecas, Jerez y Fresnillo, exigiendo a las autoridades celeridad en la búsqueda de sus seres queridos. / Ricardo Reyes / El Sol de Zacatecas

|| Con información de El Sol de México, El Sol de Sinaloa, El Diario de Xalapa, El Sol de Morelia, El Sol de Irapuato, El Occidental, El Sol de Acapulco y el Sol de Zacatecas ||