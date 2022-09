Pemex continúa sin pagar indemnizaciones a familiares de víctimas por heparina

No hay evidencia de que Petróleos Mexicanos (Pemex) haya hecho el pago de indemnizaciones a los deudos que perdieron a sus familiares a causa de la aplicación de heparina sódica contaminada en el Hospital Regional Villahermosa a principios del año 2020. En tanto, sólo hubo una persona detenida por este caso “en algún momento”.

A pesar de que el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, aseguró que la empresa ya había indemnizado a los familiares de los pacientes de hemodiálisis que perdieron la vida luego de que les suministraran heparina sódica contaminada con bacterias, la Unidad de Transparencia de la empresa productiva del país echa por tierra esta versión.

En información obtenida por El Heraldo de Tabasco vía transparencia, la Gerencia Jurídica Región Sureste de la exparaestatal señaló que se realizó el trámite interno respectivo, y después de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no encontró ningún registro concreto de los datos solicitados; es decir, no hay evidencia de que se hayan efectuado pagos indemnizatorios a quienes hayan sido considerados como víctimas por los sucesos ocurridos como hechos notorios en el Hospital Regional Villahermosa relacionados con el suministro de la heparina; “por lo tanto, la respuesta es cero”, cita el reporte.

Mientras que la Subdirección de Consultoría Jurídica informó que en lo referente a las víctimas que “… han recibido indemnización, lo anterior desglosado monto entregado a cada uno y los que aún restan por ser indemnizados”, la información es inexistente.

En tanto, la Gerencia de Servicios Médicos y la Subgerencia de Asistencia Médica, informaron a la Subdirección de Servicios de Salud, que luego del análisis normativo y búsqueda exhaustiva de la información, la primera no cuenta con la información solicitada al no ser ámbito de su competencia, y la segunda no identificó expresión documental de la información solicitada, ya que no tiene competencia respecto a las indemnizaciones.

Al respecto, el Hospital Regional Villahermosa coincidió en no encontrar registros de lo requerido, ya que no es competencia del nosocomio realizar pagos y/o indemnizaciones. Y la Gerencia de Seguros y Fianzas de la Dirección Corporativa de Finanzas, señaló que la acción realizada en el ámbito de su competencia, fue la presentación de reclamación ante la compañía Mapfre México, S.A. el 25 de marzo de 2020, a solicitud del director del hospital, la cual se encuentra en proceso de integración documental; y el estatus o avance de investigaciones, o si se ha deslindado algún tipo de sanción administrativa o penal, es información que compete a otras áreas al interior de Pemex.

En tanto, respecto al número de personas que en algún momento fueron detenidas por este caso, la Unidad de Transparencia informó que sólo fue una, y el estatus procesal de la investigación es en integración.

Romero asegura que los pagos ya se hicieron

El pasado viernes 8 de julio de 2022, durante su visita a la entidad para encabezar una rueda de prensa en el marco del Congreso Mexicano del Petróleo 2022, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, afirmó que la empresa ya había cumplido con los apoyos a los deudos de las víctimas mortales del hecho.

“Hay un proceso judicial en contra de la persona responsable, y nosotros esperamos que se haga justicia… Es lamentable y desde luego que Pemex ha cumplido con apoyar a las personas que perdieron un familiar”, dijo en esa ocasión.

Versión que fue echada por tierra por la hoy viuda de una de las víctimas mortales del suministro de heparina sódica contaminada, la señora Ulda Antonio Enriquez, quien señaló que a casi tres años de los hechos que cobraron la vida de al menos 14 personas, y dejó afectaciones en la salud de 69, no se había hecho justicia, toda vez que la única persona que había sido detenida al poco tiempo fue liberada; aunado a que la empresa petrolera no le ha cumplido a los familiares de los fallecidos con el pago de indeminizaciones.

La agraviada mencionó que hasta la fecha, nadie les ha explicado qué fue lo que pasó ni cómo fue; nadie les ha dado la cara, situación que tiene a los inconformes bastante molestos. “No vemos claro hasta ahorita; ya son casi tres años, y todavía ese señor, el director de Pemex miente, miente porque dice que ya nos pagaron, y no es así”.

Añadió que en marzo pasado, la exparaestatal únicamente se limitó a cubrir los gastos funerarios y otros rubros, a como correspondería por cualquier otro trabajador de la empresa, sin contemplar ninguna indemnización por la negligencia. Acusó a la empresa petrolera de acosar a los agraviados, quienes pese a ser los afectados, fueron citados por la Fiscalía General del Estado a comparecer para ser investigados.

Publicado originalmente en El Heraldo de Tabasco