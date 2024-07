Familias buscan a más de 200 migrantes secuestrados en su viaje a Sonora; ya pagaron rescate

Más de 200 migrantes que viajaban hacia el municipio de Sonoyta, Sonora, fueron secuestrados mientras intentaban llegar a la frontera para cruzar a Estados Unidos

William Murillo, presidente ejecutivo de la organización social 1800 Migrante.com con sede en Nueva York, declaró que desde hace 15 días las familias de los migrantes no han tenido información de ellos.

Detalló que viajaban a bordo de un tráiler cuando sufrieron un desperfecto por lo que tuvieron que bajar para caminar a un punto donde los iban a recoger los coyoteros, lo cual no sucedió y fueron secuestrados.

Expuso que esto ocurrió en ciudad Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua, donde aseguran que los migrantes fueron separados por los secuestradores en varios grupos de al menos 15 personas, entre niños, mujeres y hombres de distintas nacionalidades.

“Los familiares dicen que están en Ciudad Juárez, pero por las distancias puede ser que estén ahí, en Ciudad Cuauhtemoc, puede ser que estén en Sonora, no sabemos, lo que sabemos es que hay más de 200 migrantes secuestrados, 202 para ser precisos”, expresó Murillo.

En entrevista con El Sol de Hermosillo dio a conocer que algunas familias ya han pagado más de 10 mil dólares por persona como parte del rescate que les han solicitado los captores.

Los migrantes se dirigían a Sonoyta / Foto: Mike Acosta | El Sol de Hermosillo

“Esto ya se convierte, ya no en la delincuencia común de un secuestro que tu pagas el secuestro y lo liberan, ya hicieron esa parte y no los liberan, y todavía sigue queriendo cobrar más dinero, queriendo mantenerlos retenidos, entonces eso ya se convierte en un acto terrorista porque no se permite esa libertad que se supone que estas comprando al pagar un rescate”, resaltó.

De acuerdo a datos que brindó María López a 1800 Migrante, los secuestradores crearon grupos de WhatsApp con los familiares de los migrantes privados de la libertad y un mexicano era el “líder” de los captores, quien les daba instrucciones de lo que debían hacer.

William Murillo solicitó a las autoridades nacionales de México, así como a los gobiernos de Sonora y Chihuahua, que investiguen este caso para dar con el paradero de las más de 200 personas que viajaban en ese tractocamión.

“Ellos (el Gobierno) ya tienen los elementos suficientes para hacer las investigaciones que sean necesarias, nosotros como 1800 Migrantes hemos trabajado junto con el Gobierno Mexicano, con el Gobierno Ecuatoriano, con las autoridades, ellos ya tienen los elementos para hacer las investigaciones y sobre todo ya conocían este caso”, destacó.

El abogado acusa que el caso de los secuestros de migrantes es una problemática que se le salió de las manos a las autoridades y que se debe de trabajar, en especial las relaciones diplomáticas para por lo menos empezar a compartir información.

Sobre la región fronteriza de Sonora y Chihuahua, así como Chiapas, reconoció que es un área de alto riesgo para los migrantes que buscan cruzar hacia Estados Unidos con el fin de obtener una mejor calidad de vida tras abandonar países del centro y sur de América.

“Estamos muy preocupados por todo lo que está sucediendo en la frontera norte de México, por el secuestro de estos migrantes que precisamente iban de Ciudad de México hasta Sonoyta en Sonora”, agregó.

Para William Murillo, la zona de Sonoyta, Sonora, es uno de los puntos más recurrentes por los migrantes debido a que ahí es donde los llevan los conocidos “coyotes” y es la ruta que utilizan, mientras que otros prefieren esperar la cita de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos o CBP, por sus siglas en inglés.

Publicado originalmente en El Sol de Hermosillo