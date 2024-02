Totolapan pidió auxilio a Gobierno federal desde el 2019

ACAPULCO. Pobladores de 14 comunidades de San Miguel Totolapan, donde el martes asesinaron a 12 personas en un presunto enfrentamiento entre grupos del crimen organizado, enviaron un escrito en 2019 al presidente Andrés Manuel López Obrador en el que solicitaban “urgentemente la presencia de la Guardia Nacional” ante el embate de grupos criminales y un plan de desarrollo integral para la sierra de Guerrero, zona sumida en una extensa pobreza.

El martes circularon videos, presuntamente atribuidos a Los Tlacos, en los que exhibieron los cuerpos de sicarios de La Familia Michoacana que murieron tras un enfrentamiento. De acuerdo con el grupo criminal hubo 17 muertos, pero el Presidente dijo en su conferencia mañanera de ayer que fueron 12.

El escrito, con fecha 10 de agosto de 2019, fue firmado por los comisariados de las comunidades de Toro Muerto, Linda Vista, Plan Verde, Lumbrera, Cucharillo, Chachalaco, Campamento de Vaca, Cruz de Ocote, El Duraznito, Las Conchitas, El Encino, Las Habillas, El Salto y Rancho Alegre, a nombre de unos cinco mil habitantes que detallan que desde 2012 surgieron grupos de la delincuencia organizada que durante los dos años siguientes cometieron asesinatos, secuestros, extorsiones, robos, incendios y colocaban retenes. Por ello, dice el documento, organizaron en 2015 un grupo de autodefensa, el cual mantuvo la paz social en la región.

12 muertos fueron confirmados por el Presidente tras el enfrentamiento del martes en San Miguel Totolapan

“Hemos pagado un alto precio por esta seguridad; todos los pueblos de nuestra organización han tenido que cuidar día y noche sin recibir una compensación económica cuando sabemos que este trabajo le corresponde al Estado mexicano”, dice la misiva, que destaca, además, que un conocido delincuente apodado El Tequilero respetó los límites de su territorio, pese a que masacró pueblos en Tierra Caliente.

San Miguel Totolapan es un municipio al norte de Guerrero, en los límites con Michoacán, a 348 kilómetros de la Ciudad de México y a 367 de Acapulco. Su población, de acuerdo con el Inegi, era de 24 mil 139 personas en 2020, cifra menor a los 28 mil nueve registrados en el censo de 2010 y 84.3 por ciento de ellos viven en pobreza o pobreza extrema.

El 5 de octubre de 2022, un grupo de sicarios de Los Tequileros atacó la cabecera municipal de Totolapan y mató a 20 personas, entre ellas el alcalde Conrado Mendoza Almeida, y su padre, quien fue también presidente municipal.

Dassaev Téllez /cuartoscuro.com

La masacre se dio en medio de la pugna entre Los Tequileros y La Familia Michoacana, liderada actualmente por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, conocidos como El Pez y El Fresa, respectivamente.

“Solicitamos urgentemente la presencia de la Guardia Nacional en esta región de la sierra, antes de que vaya a haber derramamiento de sangre y más desplazamiento de pueblos de la sierra”, advirtieron los pobladores de Totolapan tres años antes de esta masacre.

Actualmente el municipio cuenta con 30 policías municipales y es gobernado por Fredy Vázquez Palacios, quien fuera secretario general del Ayuntamiento y tomó el cargo de alcalde tras la renuncia del presidente municipal suplente Alberto Nava, quien también resultó herido en la masacre de octubre de 2022.

Tras el enfrentamiento del pasado martes, el gobierno federal anunció un nuevo despliegue de la Guardia Nacional en Guerrero, que al corte de enero de este año contaba con más de 15 mil elementos de seguridad federales. Sin embargo, un elemento del Ejército, quien pidió omitir su nombre, señaló que “los mantiene atados de manos la instrucción presidencial de no enfrentarse con los grupos criminales”.

“No se puede enfrentar la violencia con la violencia”, dijo López Obrador en su mañanera del martes, en la que además respondió, a pregunta expresa, cuál era la instrucción para las Fuerzas Armadas que están en las calles que no se enfrenten a los grupos criminales.

“Que se evite caer en provocación, que se utilice más la inteligencia que la fuerza, que no haya enfrentamientos, que no haya masacres, y que no se detenga a los dirigentes de las bandas”, dijo AMLO.