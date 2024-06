Yucatán seguirá siendo el estado más seguro de México: Joaquín “Huacho” Díaz

MÉRIDA. Luego de dos intentos para llegar a la gubernatura, con un inicio y cierre de campaña hospitalizado, con el ojo derecho y óvulo reconstruido, una fisura en el esternón y en una costilla, hoy, Joaquín Huacho Díaz Mena, es el virtual gobernador del estado de Yucatán.

Pero no sólo ganó las elecciones del 2 de junio, la ciudadanía le dio el mayor número de votos en la historia electoral de Yucatán, al sumar 628 mil 845 sufragios, claro, con un listado nominal más elevado que el de años atrás.

¿Qué pasa por tu mente?

Una enorme felicidad, entregar toda una vida a servir a los demás y hoy lograr este resultado electoral se siente algo muy especial, independiente de que hay sentimientos encontrados en lo físico, en donde uno quisiera estar saludable, pero estoy como Rocky Balboa, con un ojo destrozado pero con el corazón contento.

En febrero, días antes de iniciar las campañas, Huacho Díaz se fracturó un brazo al caer de un caballo e inició su camino rumbo a la gubernatura en un hospital. Curiosamente, días antes de concluir su campaña se accidentó en la camioneta en la que viajaba y cerró sus actividades proselitistas en el hospital, donde fue sometido a una cirugía para salvarle el ojo derecho.

¿Te esforzaste para llegar a ser gobernador?

El hecho de venir de abajo, de la cultura del esfuerzo, de pasar en la niñez momentos difíciles que a veces cualquier niño puede pensar que su destino es la pobreza o es pasar desapercibido, pues no, hay que decirles a los niños y a los jóvenes que cualquiera puede alcanzar sus sueños si se lo propone. Siempre les digo a los jóvenes que no vean el caso de Huacho Díaz Mena como un caso de suerte, sino que si desde niño te propones a estudiar, a trabajar, a levantarse de tus derrotas, de tus fracasos y seguir adelante, los sueños se pueden alcanzar y creo que eso me llena de satisfacción.

¿Qué sigue para Huacho Díaz?

Primero que nada recuperarnos, una vez que tenga el alta médica vamos a hacer una gira de agradecimiento a los municipios para dar las gracias, en colonias, en comisarías. Nosotros veíamos venir esta euforia en la campaña en favor de la Cuarta transformación como una respuesta al gran trabajo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que trató bien a Yucatán. En este sexenio nos fue muy bien, y como su representante en el estado tuve la oportunidad de encabezar la Cuarta transformación en todos los rincones, luego de que la doctora Claudia Sheinbaum haya adoptado a Yucatán como uno de sus estados más queridos, donde el Renacimiento Maya es su proyecto para poner al estado en los ojos del mundo y lograr empleos mejor pagados con igualdad de oportunidades.

Lo que sigue es trabajar con humildad, escuchar a todos los yucatecos para que juntos conformemos las políticas públicas para solucionar los problemas.

Joaquín Huacho Díaz en su tercer intento ganó la elección de Yucatán FOTO: Hector Moreno

¿Cómo ves el proceso de transición?

Agradezco la llamada del gobernador (Mauricio Vila) para felicitarme y para exponer que se va a llevar a cabo el proceso de entrega recepción; agradezco también la madurez política de los que compitieron con nosotros: Vida Gómez y Renán Barrera, quienes reconocieron públicamente nuestro triunfo.

¿Hay nombres que se quedarán?

Vamos a seguir siendo el estado más seguro de México, voy a ratificar al comandante Luis Felipe Saidén Ojeda, con todo mi respaldo para que siga siendo un estado en el cual se proteja a los ciudadanos y seamos felices todos los que aquí vivimos. El secretario de Seguridad Pública es el único que está seguro de que se queda y el resto vamos a analizar, no hemos pasado a pensar todavía eso.

Foto: Cortesía IEPC

¿Qué opinión merece el que Huacho no nada más llega como gobernador, sino también con mayoría en el Congreso, y gana varios de los municipios más importantes del estado?

Es una gran responsabilidad el que los yucatecos nos den todo el aval, ganamos 16 diputaciones de 21, cinco federales de seis ganamos senadurías. Votó la gente así para que revisemos leyes que lastiman a los yucatecos, yo pongo un ejemplo, que hayan puesto como magistrados del Tribunal Superior de Justicia a personas solamente por ser del PAN, creo que es antiético, violan la carrera judicial de mucha gente; tendremos que revisar eso.

No digo que tenga algo de malo que vengan del PAN, pero que tengan carrera judicial. Si la gente nos dio esa confianza tendremos que revisar, no puede ser que a los nuevos magistrados no los vaya a proponer en una terna el gobernador, sino las nuevas leyes que dicen que es el propio Tribunal Superior de Justicia, eso significaría que los del PAN van a seguir poniendo panistas y creo que eso es antiético.

¿Ahora cambia de manera radical la geografía política del estado?

Sí, nos da la confianza, y esto va a ser muy importante porque los ciudadanos votaron en más de 50 municipios para que la 4T gobierne los distritos locales y federales, y con esos elementos armar una estructura de gobierno que le cumpla al ciudadano. Nosotros estamos muy agradecidos porque no vamos a estar amarrados de manos para poder trabajar por la gente.