¡No lo permitas!

No podemos tapar el sol con un dedo, por eso la importancia de conocer la clase de vida que lleva un Candidato a la Presidencia de la República, ya que siendo el puesto político más alto en nuestro país, se puede hacer mucho mal de llegar al poder cuando no se tiene la calidad que se espera de él, eso es claro en López Obrador, y por lo tanto, lo será aún más en su seguidora Claudia, ya que el segundo piso del que hablan, y del que nunca terminan de decir a qué se refieren, no es otra cosa que la continuidad a mayor escala de los errores cometidos por el actual presidente, y puesto que el primer piso fue en gran medida de escombros, ¿qué podría cimentarse en él?

PARA PODER ENTENDER LO ANTERIOR, BASTA QUE GRABEMOS A FUEGO EN NUESTRA MENTE Y CORAZÓN EL HECHO INNEGABLE DE QUE LÓPEZ OBRADOR Y SU PARTIDO ENCUBRIÓ A DELINCUENTES Y NARCOTRAFICANTES, DEJANDO AL PAÍS Y A SU GENTE TOTALMENTE ABANDONADOS A SU SUERTE, LLORANDO LOS CADÁVERES DE SUS SERES QUERIDOS, LLEVANDO EN EL CORAZÓN LA AGONÍA DE SUS DESAPARECIDOS, MAS EL DOLOR DE TENER QUE ABANDONAR SUS TIERRAS QUE HABÍAN CUIDADO Y AMADO POR GENERACIONES, COMO PARTE DE SU VIDA, DE SU FAMILIA, DE SU PAÍS, PARA QUE AHORA SE ENCUENTREN CUBIERTAS DE LABORATORIOS CLANDESTINOS Y DE SIEMBRAS DE MUERTE, MIENTRAS SU AÚN PRESIDENTE SE DEDICA A DIVAGAR Y A RECHAZAR A TODO AQUEL QUE SE OPONGA A SU TIRANÍA DISFRAZADA, QUE PRETENDE CONTINUAR Y AUMENTAR.

LA IMAGEN BONITA Y EL RESPETO QUE EL MUNDO TENÍA POR NUESTRO PAÍS Y SU GENTE, FUE DESTRUIDA EN GRAN PARTE POR ESTE GOBIERNO, QUE APOSTÓ EN FAVOR DE LA MUERTE, QUERIENDO SANTIFICARLA CUANDO QUE SÓLO ES UN HECHO NATURAL POR EL QUE TIENE QUE PASAR TODO SER VIVO, PRETENDIENDO CON ELLO SANTIFICAR SUS CRÍMENES, YA QUE SEGÚN SU CIEGA CREENCIA, SI LA MUERTE ES SANTA, ENTONCES LOS CRÍMENES TAMBIÉN LO SON ¡VANO EMPEÑO! NO PUEDE SER SANTO TODO ESE INFIERNO AL QUE HAN SOMETIDO A SUS SEMEJANTES. BASTA CON RECORDAR LAS PALABRAS DE JESÚS, Y DEJAR QUE NOS LLENEN EL ALMA:

“AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS COMO YO OS HE AMADO”

Voy a compartirles unos versos (no conozco el autor) que en ocasiones canté a los niños de 5º. Y 6º de Primaria a los que daba pláticas, invitada por el Instituto de Cultura del Estado de Durango como parte de un PROYECTO TITULADO: ESCRITORES ANDANTES. Del 2005 al 2017. He querido escribir algo de mis experiencias de esos años, pero nunca me alcanza el tiempo. Sin embargo, en algún momento lo haré aun cuando sea brevemente. Por ahora sólo quiero hacer un pequeño homenaje especialmente al Niño Emiliano, y a todos los niños que les ha tocado vivir en estos tiempos tan inhumanos…Pero también a mi prójimo, de eso se trata:

SOY VECINO DE ESTE MUNDO POR UN RATO, Y COINCIDE QUE HOY TAMBIÉN TÚ ESTÁS AQUÍ. COINCIDENCIAS TAN EXTRAÑAS QUE NOS PASAN. TANTO TIEMPO, TANTO ESPACIO, TANTO MUNDO Y COINCIDIR.

SI NAVEGO CON MI MENTE LOS ESPACIOS PORQUE QUIERO A MIS ANCESTROS RETORNAR. TANTO TIEMPO, TANTO ESPACIO, TANTO MUNDO Y COINCIDIR

Hacía años que no venía a mi mente este canto, y hoy 25 de Mayo/2024, me sorprendí cantándolo mientras tendía la ropa. Supe que debía agregarlo a este escrito. REFLEXIONA.

VOTA FUERZA POR MÉXICO, ES NUESTRA MEJOR OPCIÓN.