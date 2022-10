Alba Cristina Romero Contreras, nueva presidenta de AMEXME capítulo Durango

“Solas invisibles, unidas invencibles”… Confiadas en su misión de promover la actividad empresarial de las mujeres en el estado de Durango, para continuar impulsando y empoderando a las mujeres empresarias, la psicóloga Alba Cristina Romero Contreras, tomó protesta como presidenta electa del Consejo Directivo 2022- 2025 de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), capítulo Durango, la ceremonia se llevó a cabo en el Aula “Rosaura Revueltas” del Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario.

Durante el evento, la C.P. Norma Araceli Diez Rubio, presidenta saliente de AMEXME, rindió un informe de los logros alcanzados durante su periodo (de pandemia) al frente del organismo empresarial y felicitó a las 120 empresarias.

Alba Cristina Romero Contreras es la nueva presidenta de AMEXME, capítulo Durango / Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

Al evento acudió en representación del gobernador, Esteban Villegas Villarreal, el ingeniero Alfredo Herrera Deras, secretario de Desarrollo Económico, (quien tomó la protesta) y expresó luego de dar el saludo del gobernador, que tanto empresas como gobierno deben invertir en las mujeres ya que el empoderamiento económico de las mujeres cambia su vida y la de sus familias y comunidades y se transforman los proceso y espacios en el mercado laboral, se transforman para ser un país más igualitario.

Resaltó, “es por eso que atestiguar en esta toma de protesta me llena de orgullo y de emoción, el estar aquí con tantas mujeres tan valiosas, apoyaremos a todas las empresas a que desarrollen y que nosotros seamos facilitadores, para mí es un honor representar al Gobernador y decirles que cuentan con todo el apoyo de este Nuevo Gobierno que empieza, les deseo mucha suerte y mucho éxito”.

Alba Cristina Romero Contreras es la nueva presidenta de AMEXME, capítulo Durango / Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

En la toma de protesta se dieron cita María del Rosario Garzón Zúñiga, vicepresidenta AMEXME Nacional, en representación de Lucero Cabrales García Conde, presidenta Nacional de AMEXME; así como Rosy Ascencio, en representación del presidente municipal, José Antonio Ochoa; asimismo se dio cita la Magdalena Gaucín, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, el diputado Joel Corral presidente de la JUGOCOPO, el empresario José Antonio Rincón Arredondo y el Gral. Lucio Vargas del 58 B.Ie.

La nueva representanta de la asociación reiteró su compromiso para el desarrollo económico en Durango, el cual debe ser impulsado a través de todas las instancias, el gobierno, iniciativa privada y sociedad civil.

Cristina Romero, en su mensaje expresó, “segura estoy que lograremos el éxitos en nuestra labor en este periodo de 3 años, nuestra gestión será contundente para el logro del planteamiento que hemos hecho a toda la asociación, confío en cada una de ustedes, reconozco en todas las socias de AMEXME su profesionalismo en todas las direcciones que han dicho un “Sí”, a mi propuesta de ser parte de un equipo que va a trabajar para el crecimiento de nuestra asociación donde juntas y organizadas estaremos proponiendo acciones de beneficio, privilegiando nuestros intereses de nuestra asociación con trabajo y resultados”.

Alba Cristina Romero Contreras es la nueva presidenta de AMEXME, capítulo Durango / Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

Y de manera particular Alba Cristina, dio su agradecimiento y reconocimiento a su amiga Araceli Diez, por su tenacidad por esa mujer que es responsable, fuerte, dedicada y por todos los logros que alcanzó durante estos tres años de pandemia, haciendo entrega de un merecido reconocimiento.

Romero Contreras, refirió “es una gran distinción el haber sido electa por todas las empresarias como presidenta de AMEXME Capitulo Durango, lo digo con mucho orgullo y con una gran humildad haré todo mi esfuerzo y pondré toda mi capacidad, para corresponder a su confianza y lograr los resultados que expusimos en nuestro plan de trabajo”.

Y finalizó diciendo “sé que cuento con el apoyo de un gran equipo de trabajo ante mi familia aquí presente me comprometo a dar el mejor de mis esfuerzos para enfrentar con éxito en este compromiso porque ellos conocen mi amor por Durango y mi amor por la asociación, ha sido un parte aguas en mi vida estar y ser parte de AMEXME por más de 12 años, cuento con su apoyo incondicional y eso para mí es la fortaleza más grande que me vincula a hacer cada proyecto, me vincula a tener toda la capacidad para levantar la mano y seguir adelante ayudando a mi Estado y a seguir realizando lo que tanto me gusta, gracias”.

Alba Cristina Romero Contreras es la nueva presidenta de AMEXME, capítulo Durango / Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

Por su parte Garzón Zúñiga, vicepresidenta AMEXME, dirigió un mensaje. “sé que contarán con cada una de ustedes para crear juntas historias de éxito que se escribirán a partir de este momento, así iremos sumando y construyendo a AMEXME como lo que es hoy un asociación de mujeres empresarias fuerte y sólida en mecho con 56 años de experiencia en el liderazgo femenino, más de 74 capítulos, esto lo hemos logrado porque hemos hecho de nuestro lema parte importante de nuestra filosofía de existencias. Solas invisibles, unidas invencibles”…

Integran este nuevo Consejo Directivo, 2022-2025: Angélica Sariñana, 1ra. Vicepresidenta, Margarita Escárpita, 2da. Vicepresidenta; Aurora Fragoso, tesorera; Paola Guerrero, secretaria; vocales: Marcela Gutiérrez, Joanna Herrera Michelle Zaldívar y Zeida Diez.