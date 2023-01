Depresión funcional: la enfermedad que se esconde en la vida diaria

El psicólogo Jalil Fernández destaca que el 13 de enero se estableció como el Día Mundial de la Lucha Contra la Depresión para dar a conocer y brindarle la importancia adecuada a la salud mental, además de entender también esta enfermedad que la puede padecer cualquier persona.

“Ya sea familiar, amigo, compañero de trabajo, vecinos, pueden llegar a padecer depresión, que lamentablemente no ha sido considerada en muchos casos como un problema dentro de la vida social, no muchos lo llegan a ver como algo grave o una alerta porque no se muestran los síntomas como tal, entonces darlo a conocer a través de este día es importante porque se informa y se da a conocer sobre lo qué es, cómo trabajarlo, como abordarlo y cómo poder detectarlo”, recalcó.

El psicólogo Jalil Fernández asegura que la depresión funcional suele esconderse en la vida diaria / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

El especialista, quien es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma Durango (UAD) Santander y actualmente estudia la licenciatura en psicopedagogía, indicó que actualmente existen cuatro tipos de depresión, las cuales son:

Leve (o también llamada funcional).

Moderada.

Mayor.

Distimia.

La primera de ellas la padecen personas totalmente funcionales, quienes pueden socializar, trabajar y realizar sus actividades diariamente, sin embargo su estado emocional es muy decaído, "pueden estar sonriendo y conviviendo, pero por dentro pueden sentir un vacío, un tipo de inestabilidad, de que no hay quien los comprenda, algunos síntomas son la irritabilidad, cansancio, fatiga, aislamiento, el deseo de no relacionarse con nadie ni físicamente, ni por redes sociales, además buscan alejarse por ciertos períodos para después volver a reincorporarse a la sociedad”, destaca.

Fernández señala que la depresión afecta a gran parte de la población, “desde niños hasta personas adultas y el cómo llegar a identificarla sí se complica, por eso hay que poner mucha atención en estos síntomas. Estos pacientes también pueden tener otro tipo de problemas como ansiedad y estrés; es muy complejo, abarca muchísimas cosas, si uno no está atento a esas señales no te das cuenta, la puede padecer la persona más sonriente y no es tanto asintomática, sino silenciosa en ese aspecto”.

De ahí la importancia de prestarle atención a la salud mental, “así como se le da atención a la salud física, acudiendo al médico para darle atención adecuada a síntomas físicos, pero es muy común que cuando hablamos de salud mental mucha gente cree que asistir al psicólogo es porque están locos, pero están mal, les dicen que ya los van a encerrar en el psiquiátrico o también cuando te mencionan al psiquiatra les dicen te van a internar y encerrar, ¡pero no!

Tanto en la salud mental y emocional es importante acudir a un especialista, al momento de atender estas sintomatologías tu cuerpo empieza a expresar liberación en cuestión de estrés y ansiedad, empiezas a tener menos enfermedades, porque también las emociones pueden enfermar, por eso decimos: “cuando las emociones callan el cuerpo habla” ¡y es cierto”, por ejemplo personas que sufren de un estrés crónico pueden presentar lo que son cefaleas, fuertes migrañas, dolores gastrointestinales, etc., entonces la persona calla esas cosas y no encuentra con quién desfogarse, por eso prefieren callarse porque la gente cree que están locos, pero no es así”.









Acudir con especialistas es la mejor ayuda que podemos recibir

El espacio que brindan los especialistas es de completa confidencialidad, privacidad absoluta, se debe respetar el código ético en el cual expresan el respeto hacia el paciente "para que él tenga toda la libertad de qué es lo que le duele, de los traumas de vida que tuvo durante la infancia, hoy en día en la de la adolescencia o adulta y repercuten bastante, sí es muy importante brindar esta atención para poder lidiar con lo que son las emociones y poder evitar que esos problemas crezcan más y se conviertan en un problema emocional, patológico o de personalidad”.

Jalil destaca que quienes se ven afectados por la depresión tienden a aislarse y alejarse de sus familias a quienes les generan mucha preocupación, regularmente porque dejan de realizar sus actividades cotidianas, como dejar de comer, perder el interés en todo, por ello es importante estar alertas ante estos síntomas, "pues hay quienes regañan, juzgan o critican porque no están haciendo una actividad, también los puede llegar a afectar en cuestión emocional a los padres e hijos, por ejemplo, a los que llegan a tener hijos, esa sintomatología o sensación de depresión lo pueden transmitir expresándolo a través de la irritabilidad, regañando al hijo por cualquier cosa”.

Agrega que la depresión puede generar pensamientos suicidas porque la persona puede llegar al punto de ya no querer sufrir por el dolor emocional, "la depresión te limita y te enclaustra en un cuarto oscuro de donde es difícil volver a salir, sienten que no son valorados, tienen muy baja autoestima, se empiezan a flagelar, inclusive hay quienes llegan a tener conductas 'cuting' (autolesionarse para liberar el dolor emocional)", indica el especialista.

Finalmente el psicólogo exhortó a la sociedad a asistir con los especialistas que los ayude a encontrar la raíz del problema para recibir el tratamiento y ayuda adecuada, "créanme que al momento de poder tocar esa parte de dolor podrán comenzar a sanar las emociones, van a lograr un cambio completo en su vida para poder sentirse más plenos y completos en su día a día", puntualiza.