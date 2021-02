Es momento de resurgir: Xiemena Luna

Para la modelo duranguense Ximena Luna “a causa de esta pandemia todos estamos aprendiendo el significado de la resiliencia, adaptarnos a las situaciones difíciles y resurgir, creo que justamente es lo que todos hemos aprendido en estos 10 meses; cada persona ha enfrentado sus batallas y cada uno de nosotros de manera personal hemos sabido cómo sobrellevarlas”.

Dijo que admira de verdad la capacidad del personal médico y en general de todas las personas que trabajan en un hospital en estos tiempos de COVID “porque están haciendo un trabajo impresionante, dando la vida como superhéroes por todos los afectados, dejando a un lado la posibilidad de estar con sus familias por ayudar a las nuestras”.

La encantadora Ximena declaró que “también hay que mencionar a todos los comerciantes, que han perdido su fuente de ingresos, y que han hecho de todo para poder salir adelante en esta situación tan difícil, de todo corazón espero que todas las personas que se vieron afectadas al cerrar sus negocios tengan la posibilidad de poder reabrir y que todos los duranguenses nos unamos y apoyemos al comercio local para poder reactivar la economía de nuestro hermoso estado”.

“En lo personal está pandemia llegó en una etapa de mi vida que deseaba vivirla desde muy pequeña y desafortunadamente no fue así, me tocó como a todos quedarme en casa, con la incertidumbre de no saber que pasaría al día siguiente”.

Comentó a este matutino también que “el 18 de marzo en mi escuela salimos a las “vacaciones adelantadas” todos imaginando que regresaríamos para vivir nuestro último semestre de preparatoria disfrutar nuestra juventud, pero sin imaginarlo pasaron 10 meses en los que seguimos sin poder regresar a un salón de clases”.

Foto: cortesía | Ximena Luna

En estos momentos ella está comenzando con su carrera profesional como modelo, “una meta que tengo a corto plazo es ganar un certamen de belleza y poner en alto el nombre de mi estado, demostrar que la mujer duranguense no tiene límites, demostrarme a mí misma que los sueños se cumplen que ningún día deje de dudar de mi potencial de lo grande que soy y de lo lejos que puedo llegar, mi meta también va por todas aquellas oportunidades que por diferentes circunstancias no pude tomar y sé que mi suerte es el resultado de prepararme continuamente y de estar al mismo tiempo en la búsqueda incesante de oportunidades, de definir momentos de profunda introspección, de metas y precisar mi razón de existir, reconocer la necesidad de servir amar y trascender”.

“Debo de confesar que soy muy afortunada de tener una familia perfecta desde mi punto de vista mi papá Juan Francisco Luna Flores es un líder familiar que educa a su hija para que sea una mujer independiente, mi mamá y mejor amiga Maripaz García Carrasco una mujer fuerte y dispuesta a dar todo por su hija. Provengo de un hogar en el que siempre hay equilibrio y amor incondicional. Actualmente me encuentro aprendiendo el idioma inglés y en la preparación para los exámenes a la universidad ya que no descartando la posibilidad de poder estudiar fuera de mi estado”.

Ella se considera una mujer muy activa que le gusta salir fuera de su zona de confort en tiempos antes de pandemia su pasatiempo favorito era estar dentro de una alberca sacando toda su energía, “con la nueva normalidad aprendí a amarme y a apreciar la vida ahora mis días se dividen en hacer ejercicio al aire libre para cuidarme y cuidarlos, ponerme al tanto de todo lo que pasa en el mundo de la moda y en tener tardes de películas con las personas que amo y siempre acompañada de un gusto culposo por los boneless”.

Foto: cortesía | Ximena Luna

“En la actualidad es innegable la importancia que la imagen supone en nuestras redes sociales, somos más conscientes de nuestra apariencia física ya que es nuestra carta de presentación al mundo. Lo que mostramos puede repercutir positivamente o negativamente y no por ello tenemos que dejar de lado el desarrollo de nuestros valores y personalidad al contrario pienso que tenemos que trabajar en ser personas sencillas y de bien para la sociedad, desde un inicio mostrarnos como verdaderamente somos y no proyectar algo erróneo”.

“En resumen, debemos prepararnos continuamente para la búsqueda de oportunidades no dejar nuestros sueños de lado y luchar por todo lo que queremos construir nuestros cimientos, y sobre ellos hacer una torre monumental. No basta tener el deseo de hacer un esfuerzo y decir que lo intentaremos, sino que en realidad demos hacerlo. Me queda claro que si constantemente postergamos nuestras metas nunca las veremos realizadas”.

Por último dijo que “un agradecimiento especial a mi gran maestro y coordinador de modelaje quien me enseñó y de quien aprendí mi más profunda gratitud a mis diseñadores, fotógrafos y maquillistas que no pierden la fe en mí. Gracias de todo corazón por su constante apoyo y expertos consejos”.

XIMENA LUNA

Modelo

“En lo personal está pandemia llegó en una etapa de mi vida que deseaba vivirla desde muy pequeña".