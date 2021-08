¡Ya es psicóloga! María Ludivina Ramírez Cisneros

Porque has logrado graduarte después de tantos años de estudio y sacrificio, mismos que has puesto cada día por aprender y conocer más de tu profesión que sabiamente has elegido, te permitirá ser una persona exitosa y seguirás dando alegrías a quienes hoy se enorgullecen de ti, tu familia… se graduó de Licenciatura en Psicología, la gentil María Ludivina Ramírez Cisneros, quien junto a su generación, recibió su carta de pasante de la Universidad Autónoma de Durango, (UAD), mediante una emotiva ceremonia en el Auditorio “Lobo Dome” (bajo las más estrictas medidas de sanidad).

Y de manera especial estuvieron felicitando a la nueva Psicóloga, sus orgullosos padres, señores Juan Héctor Ramírez Goitia y Alma Cisneros González, quienes en todo momento desearon a su hija una vida plena de grandes satisfacciones personales, como lo es el haberse graduado en sus estudios y ser una de las mejores profesionistas en su ramo.

María Ludivina Ramírez Cisneros, es Licenciada en Psicología, de la UAD/ Foto: Cortesía | Ramírez Cisneros

Cabe mencionar que Ludy –como le dicen de cariño-, ahora seguirá preparándose para titularse con gran satisfacción, ya que seguirá sus prácticas profesionales, donde seguramente destacará por su pasión en lo aprendido.

Y por tan enorme motivo, el haber culminado con éxito una de las etapas más maravillosas de su vida, Ludy, fue objeto de una bonita celebración, a la cual asistieron sus familiares y amigos cercanos, en donde se ofreció una exquisita comida, acompañada de deliciosos postres y bebidas preparadas para esta bonita ocasión.

En el evento desde luego estuvieron presentes la licenciada, Leo Ramírez Goitia (tía de Ludy), así como Fátima Morales Mercado, César Daniel Esquivel Quiñonez, Sergio Martín Hernández Muñoz, entre otros invitados más, quienes la felicitaron cariñosamente y le desearon un brillante futuro, y que siga adelante como siempre lo ha prometido.

Con sus amigos, la feliz graduada María Ludivina/ Foto: Cortesía | Familia Ramírez Cisneros

Además presentes también estuvieron sus amigos de generación, quienes fueron parte de este sensacional evento en el que Ludy, estuvo más que contenta y fascinada.

Ludy, disfrutó al máximo de la reunión familiar en su honor, y fue un día en el que todo su esfuerzo se vio recompensado con múltiples halagos, felicitaciones y hasta bonitos regalos.

Una persona decidida a triunfar es capaz de superar hasta el obstáculo más difícil, y Ludy ha demostrado que querer es poder, y por eso sus familiares y amistades estuvieron departiendo alegremente porque ya es egresada de la UAD, ¡Felicidades por tu graduación Ludy!