Arranca este miércoles Festival Decembrino 2021 en Durango

En esta temporada navideña y con el objetivo de preservar las tradiciones culturales que hay en México y reforzar la unidad familiar, el Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED) preparó grandes eventos para toda la familia, arranca este miércoles 8 de diciembre 2021 con un tributo a Lennon y una entrega de reconocimiento al grupo "Antena", con la participación del grupo Beateens, Octava Década, Blue Mystic, Pájaros Negros en el Teatro Victoria a las 19:00 horas el costo es de 50 pesos.

Para el jueves 9 de diciembre 2021 habrá espectáculo completamente infantil de Danza con Música de Disney llamado "Tarde de Películas" presentado por el Ballet Folklórico Huichol, dirigidos por el Profr. Armando Vázquez Hinojosa, con la participación especial del cuarteto vocal “Plenilunio” la cita es en el Teatro Ricardo Castro a las 19:00 horas con un costo de 50 pesos

Y para reforzar las tradiciones los días 11 y 12 de Diciembre llega la Pastorela "Los Demonios Están Sueltos" en el Teatro de la Juventud a las 18:00 horas el acceso es gratuito, para lunes 13 de Diciembre la Compañía Hilarantes Teatro presenta Pastorela "Los Diablos a Belén" adaptación y dirección Ernesto Hernández se presentará en Teatro Victoria a las 19:30 horas con acceso libre.

Los días 13, 14 y 15 de Diciembre La Casa de la Cultura ofrecerá un Festival "Navidad en Casa" con la participación de alumnos y maestros de los talleres artísticos dicho evento se realizará en el mismo Centro artístico a las 18:00 horas y la entrada es libre.

Como cada año llega el Espectáculo "Por Una Alegre Navidad" por la Escuela de la Música Mexicana (ESMUMEX) en el Teatro Victoria a las 18:00 horas, para el acceso a este espectáculo será indispensable llevar un juguete en buen estado, la cita es este miércoles 15 de diciembre.

El mismo miércoles pero como sede el Corredor Constitución esquina con Aquiles Serdán se presenta “Música desde el balcón” con el dueto “Live Music” y un Concierto de Navidad con Voces de Mujer este último en la avenida 20 de Noviembre esquina con Bruno Martínez los dos eventos serán a las 18:30 horas y el acceso es libre en estos dos eventos.

El Teatro Ricardo Castro se engalana con un concierto denominado “The Two Tenors” con Alfredo Carrillo y José Iñiguez con ensamble clásico por Noé Rocha este 15 de Diciembre a las 20:00 horas el costo es de 180 pesos.

El jueves 16 de Diciembre el Centro de Iniciación artística presenta un Festival Artístico y Posada de los alumnos del propio centro a realizarse en el patio de la Institución a las 17:00 horas el acceso es libre el mismo día en el Teatro Ricardo Castro habrá una Presentación de la Obra "Un Cuento de Navidad" de Charles Dickens a cargo de la Compañía de Teatro de la FAMEN-UJED a las 19:00 horas el costo es de 50 pesos

Para terminar el fin de semana muy navideño el comenzamos con el Viernes 17 de Diciembre disfruta de un Concierto por el “Quartetrio Navideño” con el programa Have Yourself a very different christmas a las 20:00 horas con un costo de $100 pesos, el sábado 18 tendremos "Un Canto por la Paz" concierto a cargo del Coro del APEM dirigido por Eunice Torres en el Teatro Ricardo Castro a las 19:00 horas la entrada es libre, y para cerrar este festejo navideño el domingo 19 de Diciembre el Concierto "Un Mensaje de Navidad" de Adrián Sandoval en el Museo Palacio de los Gurza a las 19:00 horas la entrada es libre.

Para mayor información consulta nuestras redes sociales, la venta de boletos está disponible en taquillas del Teatro y el uso de cubre bocas es indispensable.