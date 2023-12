El temazcal y el calendario azteca, dos fuentes de renovación para el año nuevo

En Durango la celebración del año nuevo está vinculada a las reuniones familiares y la renovación de los deseos por cumplir, es la ocasión perfecta para realizar un ajuste de cuentas sobre los objetivos logrados y las cuestiones pendientes. Desde hace siglos, el transcurso del tiempo ha estado vinculado a la identidad cultural y a las tradiciones populares en México, existen una serie de prácticas ancestrales que asumen el legado de la cultura prehispánica y perviven a pesar del paso del tiempo gracias a las ceremonias que se realizan en fechas simbólicas.

El calendario azteca es uno de los referentes culturales que sostienen un vínculo con la cultura milenaria mexicana, la conocida como Piedra del sol representa la concepción cósmica de los mexicas, en el corazón del monolito del calendario que descubierto hace casi dos siglos en Ciudad de México, se encuentra el rostro de Totatiuh, el dios del sol. El calendario incluye los signos de las eras y el devenir del tiempo, ha despertado una gran atracción para los expertos en arqueología y su simbolismo tiene una gran repercusión para la identidad mexicana.

En este fin de año, muchas personas recurren al tradicional temazcal, la ceremonia de baño de vapor con propiedades terapéuticas y sanatorias, en la ciudad de Durango existen diferentes temazcales que reúnen de modo periódico a muchos ciudadanos que buscan un espacio de convivencia y de intercambio. En el barrio de Tierra Blanca, el artista y músico Enrique Muñoz reúne en su espacio del temazcal a personas que provienen de otras geografías y que ofrecen su testimonio sobre las prácticas ancestrales.





Este último fin de semana del año, han visitado Durango dos exponentes de estas ceremonias de un valor patrimonial intangible.

En entrevista con El Sol de Durango, compartimos el testimonio de Mazatzin Casas Acosta, maestro de ceremonias y embajador de la federación de naciones indígenas de América, reside en Los Ángeles y ha visitado Durango en estas fechas navideñas. Ha realizado una actividad en el temazcal de Tierra Blanca, coincidiendo con la visita a Durango de Andrés García, el descendiente más joven de la legendaria oaxaqueña María Sabina, uno de los hitos de la sanación y de las prácticas ancestrales en México, el joven Andrés proviene del pueblo mazateco de Huautla de Jiménez, es el tataranieto de María Sabina y su sabiduría la ha heredado con mucha ilusión, le ha encantado Durango y nos comparte su testimonio en exclusiva para nuestros lectores en este final de año 2023.









Mazatzin explica el conocimiento ancestral del calendario azteca

-¿Qué representa el legado del calendario azteca en nuestra sociedad? Háblenos de su trayectoria en el ámbito de la cultura y la sanación. ¿Qué le ha parecido Durango en su visita?

Es una oportunidad de cumplir la misión por la cual fue hecho el calendario, para que el ser humano pueda aprender a granjear el tiempo y a reconocer los potenciales que existen en cada cachito de tiempo de 6000 años.

El calendario ayuda a aprender y a respetar el tiempo, cada día tiene un venerable compañero cósmico, en el calendario una cosa muy importante es que no habla de uno, sino que habla del tiempo y de las energías creadoras que nos dan vida, el tiempo es nuestro mejor amigo pero no nos puede esperar, ni tampoco lo podemos empujar hacia adelante.

Después de miles de años y de cuidadoso respeto, el estudio del ser humano sobre la tierra nos ofrece los movimientos de Venus, el Sol y de la luna, esas medidas se usaron para poder caminar y lo más importante ha sido conocer su potencial. Es un mapa astronómico hermoso, a mí me regaló hace años un primo mío los cinco tomos de México a través de los siglos, el prehispánico me ayudó mucho para aprender y que mis hijos pudieran tener una oportunidad de verdad para conocer más sobre el calendario, ya que se cuenta muy poquito en las escuelas.

Yo tengo una relación con lo que se llama el reino de Polinesia, soy embajador de México en la federación de naciones indígenas de las Américas, para el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Durango es un lugar en donde compartir el conocimiento de la revolución mexicana.









El arte de la curación y la sabiduría ancestral, por Andrés, tataranieto de María Sabina

- ¿Cuál es tu vínculo familiar con María Sabina?¿Qué representa por ejemplo el temazcal para la sanación? Háblanos de tu vocación.

* Gracias a la abuela pues estamos aquí, ella es mi tatarabuela, yo soy hijo de su bisnieto Anselmo, Filogonio es mi abuelo, en mi familia se dedican al campo y a la siembra, entramos a trabajar y a echarle ganas porque el pueblo es pequeño, nos dedicamos a la artesanía y al turismo en Cuautla de Jiménez, Oaxaca.

Me acuerdo de los seis o siete años, son pequeños recuerdos de otras más cosas, siempre ha habido mucha gente que sigue visitando la casa de María Sabina, mucha gente viene a Huautla por los hongos y su casa. Entonces yo he convivido con mucha gente desde pequeño, desde todas partes del mundo y al principio pues fue normal, estamos agradecidos con la abuela pues ella abrió las puertas a todo el mundo y fuimos entrando a este camino de espiritualidad, estamos muy orgullosos la verdad de la abuela, y muy agradecido con ella, gracias a ella pues estamos aquí en el camino de la medicina y el legado que ella nos dejó.

Me invitaron a venir Durango para descubrir nuevos rumbos y es increíble. Nosotros también tenemos un temazcal rústico, obviamente este temazcal tiene la misma finalidad curativa, dicen que el temazcal es el vientre de la tierra, de la madre tierra, entonces a través de temazcal pues puede sanarse alguien frente a la intoxicación.

A través del temazcal alguna persona que sufrió algún esguince, alguna fractura o dolor muscular, de cualquier tipo de molestia en el cuerpo, tiene el temazcal, igual también para las mujeres que dan a luz, por ejemplo, antes las abuelas que practicaban partos en la casa, después del parto pues metían al temazcal a las mamás, pues para restablecer y acomodar los los huesos y las articulaciones, o alguna molestia que tengan en el cuerpo.

Utilizamos la desintoxicación, por ejemplo para tomar la medicina, primero se requiere de una desintoxicación para expulsar todas las toxinas a través del temazcal, pues se abren los poros del cuerpo y empiezas a liberar muchas cosas, es una preparación para que tu cuerpo esté limpio al recibir la medicina, porque la carne carne roja, los refrescos y el alcohol, o cualquier comida enlatada, traen sustancias las cuales bloquean la medicina, y a veces al momento de tomar la medicina, mucha gente no siente el efecto y no puede entrar a la medicina, precisamente por esta cuestión de que no hubo una desintoxicación.

La medicina son los hongos más singulares que manejamos, los Niños Santos que vienen siendo los derrumbes, nosotros en mazateco lo conocemos como la madre tierra, estos honguitos tienen un nombre científico, la sustancia del hongo se llama psilocibina y la psilocibina es para la sanación psicológica, para la sanación del alma, para limpiar el cuerpo y limpiar la conciencia, dependiendo de cómo se encuentre cada uno psicológica y emocionalmente.