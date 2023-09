Siendo apenas un niño, el cineasta duranguense comenzó su camino al séptimo arte ayudado de una cámara casera y sus historias cotidianas; hoy tiene la oportunidad de mostrar sus creaciones en festivales internacionales.

Su pasión por coleccionar cómics más una cámara VHS fue la mancuerna perfecta para que David Rodríguez Estrada, se iniciara en el sueño del séptimo y que hoy lo refrenda con diversos trabajos que lo consolidan paso a paso como un director de cine.

Entre cómics y VHS David descubrió el tesoro del cine./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

A los 17 años, convencido de querer estudiar la carrera de cine se mudó a Los Ángeles, California en los Estados Unidos, a lado de su abuela, para dar paso al gran sueño que siempre tuvo, escribir, dirigir y llevar a la pantalla grande las historias que estaban en su mente desde los ocho años, edad en la que aprendió a usar la pesada cámara que su papá había comprado para tener recuerdos familiares, “pero yo grababa historias mías y de mis amigos”, indicó el joven director con una gran sonrisa.

“Suripanta”, es el primer cortometraje que realizó David de manera profesional en el 2008, donde narra la historia de la migración a través de los ojos de un chico que llega a Los Ángeles a buscar a su mamá, pues lo dejó de pequeño y descubre que es una prostituta que no lo reconoce.

A la fecha el director de raíces duranguense, tiene en su haber cinco cortometrajes y trabaja en su primer largometraje.

¿Tus cortometrajes se basan en la pregunta dónde está?

El arte es una búsqueda y el arte es un medio de expresión de búsquedas constantes, una expresión de lo que estamos tratando de crear, en mi caso son historias, todas ellas siempre tienen que ver conmigo, tiene que haber una conexión especial muy única para que valga la pena todo el esfuerzo que voy a hacer para realizar la obra.

"Soy muy versátil, mis cortometrajes son de todos colores, géneros e historias porque así soy yo, soy bicultural y binacional, son tantos elementos que me forman a mí, David Rodríguez, y todo eso lo pongo en la mesa cuando quiero crear algo, es una búsqueda y en la historia siempre buscas el desenlace, eso es lo más importante. Como cineasta el guion la historia siempre es lo principal."

El Tesoro, es la quinta producción de David en ésta actúa un elenco conformado por actores con amplia experiencia, conformado por la primera actriz, Adriana Barraza, Roberto Sosa y Mónica Huarte. Actualmente compite en los principales festivales del mundo.

¿Llegar a este cortometraje fue como buscar un tesoro?

"Sí, y ha sido un verdadero tesoro trabajar con grandes artistas, el guion ganó un premio en el Festival de Durango y debido a que no había recurso, se tardaron en dármelo, yo quería defender la historia a cualquier costo, quería que se respete a los artistas duranguenses, que se valore el arte y se vea el potencial de lo que puede hacer el arte en la sociedad sobre todo en Durango, que hace falta mucha visión para seguir apoyando y dar seguimiento al arte, la cultura y principalmente al cine".

¿Qué tesoro te ha traído el cortometraje?

La satisfacción en Guadalajara de convivir con un grupo de madres buscadoras del colectivo <<Por amor a ellos>>. Adriana y yo platicamos con ellas y nos contaron todo lo que han sufrido, luchado y comprendo más la necesidad de hacerlas visibles, a su lucha, su búsqueda, por eso estoy poniendo mi granito de arena para que se hable del tema, del problema de la desapariciones en México que es a diario, sobre todo mujeres, niñas y niños.

¿Cómo nace El Tesoro?

El Tesoro está basado en el dolor que he vivido de cerca, pues mi tío José Estrada fue secuestrado en las afueras de Durango en el 2004, ver el dolor de mis tíos me dejó muy marcado y pensé que miles de familias mexicanas están sufriendo por no saber dónde está su familiar, si está vivo o muerto.

EL DATO:

El Tesoro ha brillado en el Festival Internacional de Cine Latino que se lleva a cabo en Los Ángeles; el Festival de Cine de Guadalajara; en Guanajuato; y hace unos días fue seleccionado para los Shorts México, un Festival Internacional de Cortometrajes de México, donde viajará por 16 ciudades de la República, se espera que pueda estar disponible al público en general en un año y se pueda apreciar en las diversas plataformas.

El camino de David Rodríguez continúa y hoy es parte del programa Sundance Institute 2023 Latine Fellows & Collab Scholarship Recipients Revealed, donde junto a 10 cineastas emergentes desarrollará un guion durante un año, al mismo tiempo buscará el apoyo para rodar la cinta que se titulará “Creyente” y está enfocada en el papel protagónico que interpreta Adriana Barraza en su último cortometraje, El Tesoro. Esto constituye un nuevo reto para el cineasta duranguense, ya que le es difícil tener la disciplina de escribir a cierta hora.

¿Que llevas de Durango y plasmas en tus cintas?

Llevo mi sencillez, humildad al llegar al set y estar tan agradecido de poder hacer el trabajo de director, es un privilegio para mí, vengo de una familia con muchos sueños que me apoyaron desde niño para que me atreviera a soñar en grande y persiguiera mis sueños. A pesar que mis papás nunca entendieron la industria del cine que es incierta, mi papá hubiera querido que fuera doctor, pero sin querer me impulsaron a que escogiera mi camino.

Me gusta regresar a Durango, su tranquilidad, la sencillez de la gente, mi familia, aquí todavía se puede oler a tierra mojada y claro sus tacos.

Dentro de los nuevos proyectos en los trabaja David están cinco historias, entre ellas una serie de televisión que contará el fenómeno social que ocurre en el norte de California, lugar en el que los jóvenes viajan para trabajar a las granjas de cannabis en un ambiente multicultural bajo un género de comedia. Al mismo tiempo trabaja en un guion de terror donde latinos en Estados Unidos serán los protagonistas.

“A mí me ha gustado mostrar a los demás de donde soy, no descarto regresar a filmar aquí, pero serán bajo una producción que genere un impacto real para la sociedad y los artistas duranguenses, no solo para un sector”, finalizó el duranguense David Rodríguez.