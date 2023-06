La luz habla bajo el lente de Graciela Iturbide

La sorpresa a través de la visión hace reaccionar a Graciela Iturbide y en fracción de segundos, el click de su cámara análoga se escucha para transformarse en imágenes inmortales que narran la vida de mujeres, hombre y comunidades.

Con una gran sonrisa y un anillo de alacrán en una de sus manos, la reconocida fotógrafa, quien fue la primera en fotografiar el baño de Frida Khalo luego de permanecer 50 años bajo llave y en el cual se resguardaban muchos secretos, hoy muestra una exposición de imágenes que ha recogido en 45 años de trabajo, vistos desde un blanco y negro que están llenos de matices y sentimientos, “Cuando habla la luz”.





¿Cómo le habla la luz a Graciela y llega a su mente para transformase en imagen?

Me llega por sorpresa, tomo siempre con la sorpresa. Voy a Chalma (Edomex) cada 29 de septiembre y fotografío lo que sucede ahí.

¿Baila en Chalma?

Un día baile ahí, me pusieron mi corona la primera vez que fui y un señor tocaba el violincito.

¿Qué pide Graciela en Chalma?

Nunca he pedido nada, pero la próxima vez que vaya pediré que siga fotografiando y que me salgan bien mis fotos.

¿Le salen mal las fotos?

Muchas veces me han fallado, se me han descompuesto las cámaras, la semana pasada fotografié a las modelos de Dior y mi cámara estaba descompuesta, afortunadamente una de mis asistentes fue a mi casa por otra cámara y todo salió bien, pero el susto que lleve. Llevaba tres cámaras y la otra no le servía el exposímetro, yo todavía soy análoga, trabajo de una manera analógica, no uso digital.

¿Por qué sigue en lo analógico?

Por ritual, me encanta mandar revelar mi rollos, yo los revelaba pero ya ese cuarto es para mis negativos, y me gusta tener la sorpresa, lo que me sorprende la primera vez, me sorprende a la segunda vez. Cuando me entregan mis contactos los recorto y los que me gustan los pego muchas veces en un papel fino y hago muchas cosas con mis contactos, y ahí descubro muchas cosas como en “La mujer Ángel”, dije yo no tome esto, en qué momento, lo que dice Cartier-Bresson que hay un momento decisivo, cuando aprietas la cámara, y yo digo que hay dos momentos decisivos que son cuando tomas la fotografía y la segunda cuando la ves, para mi es ir de sorpresa en sorpresa, me encanta ser análoga por eso, por el ritual de ver mis contactos, recortarlos, ver en qué caja los pongo.

¿Extraña el olor a los químicos?

Me encantaba, hoy ya no tengo laboratorio, pero me podía pasar una noche revelando me encantaba todo eso.

¿Por qué la noche?

Porque en el día era mamá, (respondió entre risas) y ya que se dormían los niños, y además en el día tenía que hacer otras cosas, fotografiaba y en la tarde noche llegaba a revelar e imprimir y me pasaba horas.

¿De la exposición cual fotografía es su favorita?

Solo Mujer Ángel, porque es una foto que me regaló el desierto con los Seris (pueblo indígena en Sonora), dije esta foto no la tomé y vi mis contactos y vi cómo bajaban de la cueva a donde nos llevaron y la descubrí. Hace poco volví con ellos, por otra cuestión y quería saber quién era Mujer Ángel y la reconocí y fue muy lindo pues están haciendo una filmación y a ella le pusieron en la postal, es muy curioso ya que ella parece que vuela y la tarjeta postal también.

¿Qué estado le gusta más para fotografiar?

Me gusta Chalma, por las fiesta y cómo voy mucho y mis hermanas tienen casa ahí, me voy a hacer una casita ahí pronto. Es un lugar que me sorprende cómo cambian los carros alegóricos, cómo está presente la muerte, al mexicano le gusta sufrir con la muerte y reír con la muerte y en Chalma está muy presente la muerte pero en el juego, pero todo México me gusta.

¿Graciela todo lo ve en Blanco y Negro?

Sí, todo lo veo en blanco y negro, es más abstracto y te diré lo que le decía Paz a Álvarez Bravo, la realidad es y existe, pero es en blanco y negro. Yo he tomado fotos a color, pero debes tener un muy buen laboratorista, sino las fotos parecen Disneyland y esos colorsotes fuertes no me gustan, con el blanco y negro abstraes y es más fácil la sombra y la luz.

¿Cuántas cámaras tiene?

Tres manillas de formato cuadrado, tres leikas y una nueva digital, que me regaló Sonny, pero todavía no la uso, la quiero usar para cine y como estudie cine, voy a aprovechar para hacer cortitos que serán sorpresa.

¿Por qué le gusta sorprenderse tanto?

Porque es una alegría si no que aburrido seria

¿Ha fotografiado Durango?

Si, hace dos años, el mercado y Nombre de Dios y tomamos mezcal, no son fotos muy buenas y en esta ocasión me arrepentí de no traer mi camarita, porque vi una nubes hermosas que parecían pescados, ya vendré otra vez a tomar el cielo de Durango.

La exposición de la multipremiada fotógrafa se exhibe en la Casa de Cultura Citibanamex – Palacio del Conde del Valle de Súchil, ubicado en la Avenida 5 de Febrero, en el Centro Histórico de Durango. La muestra estará abierta de forma gratuita hasta el mes de noviembre de 2023 en un horario de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingos de 10:00 a 14:00 horas.

Cuando habla la luz incluye más de 60 fotografías de una de las más destacadas figuras de la fotografía en México: Graciela Iturbide, y hace un recorrido por su quehacer desde 1972 hasta 2017. Cuarenta y cinco años de trabajo se reúnen, no con el carácter de muestra retrospectiva sino con la idea de presentar los temas que le han interesado a lo largo de su trayectoria. El público puede recorrer sus inquietudes estéticas a través de ocho módulos, planteados por el curador Juan Rafael Coronel Rivera.

Para finalizar Graciela dijo que ella no sería capaz de invitar a visitar su exposición “que vergüenza, pero si quieren venir y sorprenderse a su manera yo feliz y verán otra cosa de lo que yo vi, es lo que Graciela Iturbide ve, es mi visión y mi sorpresa que me hace reaccionar”.