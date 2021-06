Marwan se descubre en la música y la poesía

Además de su carrera en la música, que lo ha llevado a editar siete discos y ser reconocido como "Músico por la paz” por el Parlamento Europeo, Marwan ha encontrado en la poesía otro medio de expresión, que lo ha acercado a públicos variados.

Y es que él considera los libros como un álbum de fotos de los episodios relevantes de la vida de su autor, que de alguna manera, retratan sus pensamientos más personales. Por ello, valora toda pieza poética que se cruza en su camino, porque es una forma de conocer a su creador desde su lado más íntimo.

“Al igual que hay música de reggae, de rap, hip hop, hay diferentes tipos de poesía. Hay algunos que son más cerebrales, más emocionales, otros son más experimentales, cada uno buscará una cosa”, comenta en entrevista con El Sol de México.

“A mí un poema me resulta bello cuando me sorprende, cuando la cámara o la mirada del poeta es capaz de captar lo extraordinario que hay en los hechos y eventos cotidianos. Cuando es capaz de extraer toda la riqueza de la vida o de la condición humana, y llevarla a un poema a través de la belleza, de la emocionalidad, y de los símbolos de la poesía”, agregó.

Con esta pasión en mente, ha escrito las obras Los amores imparables (2018), Todos mis futuros son contigo (2015) y La triste historia de tu cuerpo sobre el mío (2011.

Ahora el cantautor presenta su cuarto poemario, titulado Una mujer en la garganta, donde reflexiona sobre el amor, la vida, las crisis, la juventud, las redes, las relaciones en la era de las aplicaciones, y sobre el arte en sí mismo.

Lo define como una compilación de vivencias y cuestionamientos personales, pero a la vez sociales, que está dirigido a distintos tipos de personas. Algunos poemas son para individuos que se han cruzado en su vida, otros no son para nadie en específico, hay incluso uno dedicado a Joaquín Sabina.

Pero siempre estuvieron en su mente otros poetas de una comunidad ha crecido gracias al internet. “Al calor de las redes ha salido a la luz mucha gente que le gusta la poesía, es un formato corto que se puede compartir en una foto, muchos jóvenes han descubierto su gusto por la poesía en las redes sociales”.

Al preguntarle sobre uno de los textos del libro, donde reflexiona sobre cómo hoy en día algunos miden los triunfos a base de “likes”, el artista ríe, porque se considera afortunado de pertenecer a la generación que valora sus éxitos en ver las metas materializadas, algo que él orgullosamente ha logrado en numerosas ocasiones.

“Creo que la satisfacción es lo que más ha podido definir el éxito, y me siento muy satisfecho porque me parece un milagro que ya no soy un artista independiente, ahora tengo a mi discográfica y a una editorial, pero lo cierto es que fui fichado por ambas marcas cuando ya me iba muy bien, y me había hecho un nombre en el mundo de la cultura y la música”.

Además de este libro, continúa agendando conciertos en las ciudades europeas que ya permiten eventos presenciales, y aguarda con ansias poder regresar a Latinoamérica, especialmente a México, país que considera su segunda casa.