Raíz Madre encuentra su germinación en Microtheater Miami in Shorts

¿Qué harías si tuvieras solo 72 horas para resolver la crisis global del cambio climático?, fue el dilema que tuvieron que resolver los artistas escénicos Alejandro Muñoz Silva, Ana Laura Herrera, José Ángel Soto y el cual les dio un lugar en el concurso “Microtheater Miami in Shorts”.

Cultural Center of Spain in Miami (CCEMiami) y Microtheater Miami, promueven actividades artísticas, para ello convocan a los artistas escénicos y relacionados, para probar nuevas formas de experimentar el teatro, a causa de la actual pandemia, de una de varias convocatorias emerge “Microtheater Miami in Shorts” en la que estos tres artistas duranguenses participaron.

La característica de la propuesta debía relacionarse con lo siguiente ¿Qué harías si tuvieras solo 72 horas para resolver la crisis global del cambio climático?, narró José Ángel, quien subrayó que es así como nace “Raíz Madre”.

Dicho trabajo es una ficción en la que un biólogo especializado desarrolla el proceso de germinación de una raíz especial, de lograrlo podrá ser trasplantada en cualquier lugar sin importar las condiciones climáticas, multiplicarse y acelerar la regeneración de la flora mundial.

Durante 15 minutos se desarrolla este ejercicio que es video-teatral-experimental, dijo el entrevistado, quien subrayó que los tres son integrantes del Colectivo Cuerda Floja y sub propuesta se suma a tres propuestas más de Buenos aires, Argentina, Fort Lauderdale, Fla. en E.U, y London/ Geneva.

Al preguntarle que de donde surge la idea el actor respondió que se detono de contexto de la Covid-19 y la carrera de las potencias económicas por desarrollar la vacuna, por lo que su propuesta “Raíz madre” es de alguna forma una vacuna para la tierra.