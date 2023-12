Cada diciembre reviven los mejores temas musicales de los Beatles, componen sus propias canciones y ensayan en casa. Los hermanos Sarmiento representan el mito duranguense de la genialidad artística y el ensueño creador.





Como los Revueltas, también nacieron en Durango y llevan en los genes la virtud de la inspiración musical. Saúl fue el primogénito, vivió en Londres y estuvo en las bandas incipientes del rock duranguense como Aster Paulen. Su amor por la música se trasladó a Lis, vocalista del grupo, ella asume el perfil de cantante con una voz genuina pero también toca la guitarra de modo magistral.

"Sarmiento Jam" el mito de los hermanos duranguenses / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

El baterista es Ulises, el ritmo y la magia del grupo late en sus venas, estudió algunos años en la Escuela superior de Música de la Universidad Juárez y sus solos con la guitarra son pletóricos y audaces. Y el más benjamín es Heli, no por ello el último de la fila, su talento musical es un torrente en camino, ya ha estrenado sus propias canciones y además de tocar la guitarra con una solemnidad divina, tiene en su modo de ser ese duende del joven artista, capaz de aprender a tocar de oído y de componer letras desde los 11 años, es así como el destino toca a la puerta de los jóvenes con latido universal.

Cada uno de los hermanos Sarmiento tiene un don especial. Y se sienten muy unidos sobre el escenario, se intercambian los instrumentos con absoluta naturalidad y cada tema de grupos como Black Sabath o Led Zeppelin lo interpretan a la perfección, son capaces de sacar lágrimas al público y la sensación de sus directos es de nostalgia satisfecha con plenitud.

"Sarmiento Jam" el mito de los hermanos duranguenses / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Recientemente, completaron un doble concierto en salas de Durango y Torreón con especial tributo a la banda de Liverpool, el público llena siempre los locales en cada uno de sus conciertos, hay una mística de la puesta en escena que los Sarmiento lucen con soltura, como grupo de rock han incursionado juntos en esa rampa de lanzamiento que supone hacer giras y ensayar con regularidad, la profesión de la música promete alcanzar en su futuro las mieles del éxito.

Sarmiento Jam suma varias generaciones de jóvenes duranguenses, en ellos la música traspasa las fronteras del tiempo.





Entrevistas de los integrantes con El Sol de Durango

"Sarmiento Jam" el mito de los hermanos duranguenses / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Saúl Sarmiento

¿Cuál es el comienzo de tu vínculo musical con bandas duranguenses?

Mi primera banda se llamó Beatles soul durante varios años y en 2001 nació Aster Paulen, al principio nos dedicamos a los tributos totalmente, nos vestíamos con traje al estilo Beatles, allí descubrí el proceso de componer, con ellos escribí mis primeras canciones y sacamos varios discos con música original, eso me gustó mucho porque dejamos de ser imitadores para llegar a ser verdaderos intérpretes. Todos los discos están en Spotify, ahí están mis primeras canciones, hay varios sencillos y son de música original. Los componentes de Aster Paulen a quienes saludo desde aquí son Néstor Saracho, José Ramírez, Alfredo Corrales y Omar Arellano, todavía nos vemos y cuando coincidimos en la ciudad hacemos algún concierto.

"Sarmiento Jam" el mito de los hermanos duranguenses / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Elisa Sarmiento

¿Cómo surgió tu pasión por la música?

En mi generación, siempre me ha tocado durante mi trayectoria ser la única mujer, estoy rodeada de hombres desde siempre por tener puros hermanos y ha sido una ventaja para imprimir carácter, siempre me trataron como una más y sin hacer diferencias, he explotado mi potencial y me siento personalmente realizada. A mí me encanta estar en el micrófono, cantar y es una manera de liberación para mí. No tengo ningún complejo en mi manera de ser mujer y me siento plena, muy feliz, y capaz de hacer muchas cosas. ¡Me encanta la música!

"Sarmiento Jam" el mito de los hermanos duranguenses / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Ulises Sarmiento

¿Cómo te sientes en el escenario con Sarmiento Jam?

Sí, yo toco todos los instrumentos y cuando se ofrece también canto, pero como que no es mi fuerte, me han dicho que tengo voz. Ahora en mis planes de futuro nos estamos recuperando de los años pasados, cada uno hemos ido a vivir nuestras vidas, pero de alguna forma seguimos como grupo y estoy con la expectativa de saber cuál es el rumbo correcto.

"Sarmiento Jam" el mito de los hermanos duranguenses / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Heli Sarmiento

¿Cómo ha sido tu aventura en la composición musical?

Ha significado mucho para mí la canción “Antonia”, es la primera con la que realmente siento que soy yo mismo y estoy proyectando lo que siento, porque en los primeros discos que hice les tengo cariño, pero no me atrevía a hablar, y entonces para mí la música se trata de ser sincero y en este disco “Las joyas de la indagación” lo logré, con esta canción inspirada en una mujer llamada Antonia, ella es de Chile, y fue escrita durante la pandemia tras una experiencia personal que tuve, escribí un cuento y de ahí nació la canción "Antonia".