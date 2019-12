Alberto Estrella reabre las puertas del Círculo Teatral

Hace dos años un terremoto de magnitud 7.1 causó daños severos en algunas partes de la ciudad, edificios colapsados, recintos culturales afectados en su estructura y escombros por donde quiera, fueron parte de las consecuencias que vivieron los mexicanos.

La colonia Condesa fue una de las más afectadas, en el 107 de la Av. Veracruz, se ubica el Círculo Teatral que tuvo que se demolido 4 días después del suceso y que ahora, Alberto Estrella, Víctor Carpinteiro y Ofelia Medina, unen su fuerza, pasión y amor por los escenarios, para iniciar una nueva era teatral.

“Yo no me acordaba desde hace más de 15 años que había sentido esta misma emoción que sentí cuando se inauguró el espacio, porque a pesar de no tener paredes y techo, es muy emocionante ver que el espacio sigue siendo querido y que va a estar otra vez funcionando”, dijo Alberto, quien este año participó en la telenovela Ringo a El Sol de México.

El espacio que era de fachada azul, actualmente se encuentra en reconstrucción y solo unas tablas de madera cubren la entrada, pero el espíritu teatral sigue viviendo “no se necesita más, unos tablones, unas sillas, la creatividad, los actores y el público y estamos listos para lo que venga”, añadió.

Sobre la importancia de reanimar el teatro en las nuevas generaciones, opinó “el teatro da identidad, es para reconocer y enaltecer el espíritu, lograr una catarsis con el público, y eso solo se logra haciendo arte y darle sentido a la vida”.

El actor que ha estado al frente el proyecto desde sus inicios, quiso reinaugurar el recinto con solo una tarima al aire libre, porque cree que es una manera más íntima de conectar con el público “la obra que vamos a escuchar ahorita yo la escribí, pero en enero ya tendremos la programación de por los menos 3 meses”.

La también actriz, Ofelia Medina, se mostró en todo momento muy emocionada e invitó a los presentes a celebrar al teatro con un abrazo grupal “este espacio es como el ave fénix, de sus cenizas se eleva, estar parada en estas tablas de nuevo, es para celebrarse todos juntos y abrazados. ¡Viva el teatro!”, dijo.

Durante el evento, Medina, recitó el poema El resplandor del ser de Rosario Castellanos.

El Nuevo Círculo Teatral, como ahora es llamado, se reinauguró con la lectura de la obra Aquí no pasó nada, un texto que hace referencia a lo que ocurrió en dicho espacio después del movimiento telúrico del 19 de septiembre del 2017.