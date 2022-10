Viki, la enfermera que pena en el Hospital General de Durango

Durango es un lugar con muchos años de historia, cultura y tradiciones, un sitio con magia e intriga, pues sus calles y emblemáticos lugares guardan un sinfín de relataros que sin duda erizaran la piel.

La enfermera del hospital general es una leyenda que ha estado presente a lo largo de los años, una historia que te conmoverá de inicio a fin debido a todos los relatos que la rodean.

via GIPHY

Se dice que desde los tiempos del viejo hospital de San Juan de Dios en la ciudad de Durango, existió una madre religiosa, caritativa y buena, que ayudaba a los heridos, les deba los primero auxilios, luego los conducía al hospital y cuando la buscaban para pedirle algún dato ya no la encontraban por ninguna parte.

Después en el antiguo Hospital Civil, esa misma mujer deambulaba en los pasillos y corredores, asistía a los enfermos más graves y necesitados, los curaba, les daba palabras de aliento y desaprecia sin dejar rastro. Se decía que era la personificación de la muerte, porque cuando dicha enfermera le tocaba la cabeza al enfermo, de inmediato a los poco minutos expiraba.

La enfermera del hospital./ Foto: Belem Hernández | El Sol de Durango

Los consejos del centro hospitalario sostenía, que cuando el enfermo se encontraba en etapa terminal, aparecía la madre enfermera con un crucifico de plata en la mano, santiguaba al moribundo, le rezaba oraciones para el buen morir y cuando el enfermo expiraba, le desconectaba los aparatos médicos, si los había, les cerraba los ojos y boca, acomodaba el cuerpo sobe la cama colocándole las manos sobre el pecho y desaparecía misteriosamente sin dejar rastro alguno.

Se contaron por cientos los casos en que al llegar los médicos o las enfermeras a pasar visita al enfermo, lo encontraban muerto y acomodado sobre su cama.

Cuando preguntaban a otros enfermos del mismo pabellón, quienes habían presenciado el deceso, todos referían haber visto a la madre enfermera jovencita y guapa, vestida a la usanza de las madres religiosa que da atención a los enfermos en los hospitales. Su hábito blanco, su toca blanca cubriéndose la cabeza y un crucifico mediano sobre el pecho.

Cultura [Podcast] Cofre de Leyendas | El curro del Puente negro





Lo más raro en todos los casos y que causa temor en los presentes, fue que entre el personal médico y de enfermería que presentaba el servicio cuando se presentaban esos acontecimientos, no hubo nunca una religiosa joven que correspondiera a la filiación del misterioso personaje.

Enfermeros que aún existen en servicio en diversos hospitales de la ciudad de Durango y en ese tiempo sirvieron en el Hospital Civil, aseguran haber visto al misterioso personaje deambulado por los pasillos, corredores y pabellones pero nunca les dio la cara.





Sin duda todos hemos experimentado alguna vez una sensación extraña al caminar en un lugar en donde han surgido suceso fuera de lo común, este fue el caso de una enfermera en turno que dijo haber visto un fantasma.

Dice una de las entrevistadas que encontrándose ella de enfermera en el Hospital Civil cuando presentaba su servicio social; hubo una noche en que la observó en el pabellón de los tuberculosos y la miró tan cerca, que sin advertirlo intento ponerle la mano sobre el hombro y al advertir que la mano se fue de paso sin tocar nada, reacciono bruscamente pensando que estaba soñando, en el momento que el personaje desapareció como por encanto.

via GIPHY

Sintió miedo y al contarle lo sucedido a la madre superiora en turno, le contestó con la siguiente historia:

-No te preocupes, es una hermana que dicen que no cumplió con Dios, con ella y con el mundo y su alma en pena vagará por el espacio hasta la consumación de los siglos.

-Se trata de la hermana Viki, quepo su juventud y buen porte, fue cortejada por un muchacho joven, médico interno en el hospital, el cual abuso de ella y después se negó a cumplirle.

-Decepcionada Viki se enveneno, luego se encerró en el descanso del hospital, en donde la encontraron murta con una carta en una bolsa de su hábito en donde contó la historia y daba muestras de arrepentimiento pidiendo a Dios el perdón de sus pecados.

-Me conmovió tanto lo que me contó la madre, que cuando terminó, mi cara estaba inundada de lágrimas y el miedo por la enfermera fantasma, se me había transformado en compasión. Dijo la enfermera.













La historia del Hospital Civil de Durango

El antiguo Hospital Civil de Durango fue fundado como asilo por doña Angelita Flores de Flores en el año de 1917, a fines de los 60, ya era obsoleto y fue demolido totalmente, para levantar en su lugar un elegante y suntuoso Hospital General, edificio en el que actualmente se encuentra la biblioteca central de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED).

Imagen ilustrativa | Viki, la enfermera que pena en el Hospital General de Durango / Foto: archivo | El Sol de Cuernavaca

El personal médico y paramédico de la institución de aquella época desapareció casi por completo. Algunos se retiraron del servicio y otros más, fueron redistribuidos en otras instituciones de la ciudad.

Esta leyenda que se formó por una vieja historia de amor y tuvo como escenario ese hospital, se conserva fresca y lozana como las flores en primavera y para su sorpresa a todos; aún de las nuevas generación que pueblan a la ciudad de Durango, Viki la joven y guapa madre enfermera centro de esta narración, se aparece en elevadores y pasillos del Hospital General de Durango, auxiliando a los enfermos graves y encaminando el alma de los moribundos.

Local [Video] Después del duelo conoció su pasión por el arte funerario

Algunos de los médicos, enfermeras, afanadoras y enfermos dicen que la han visto, quedando entre la interrogante, quien en algunos llega a la afirmación de que nunca se ha ido Viki, la madre del relato, sino la muerte en persona que llega a terminar con las penas de los moribundos que sufren.

En la actualidad se dice que algunos de los familiares que visitan a los pacientes que se encuentran internados en el Hospital General, han visto a una enfermera que sin responder cualquier pregunta, se dirige únicamente al área del sótano, lugar en donde llevan los cuerpos de los difuntos.

Como esta, son muchas las historias de misterio que rodean a Durango, algunas más impactantes que otras, pero algo es seguro, todas te mostrarán el lado oscuro de las cosas.