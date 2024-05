La moneda esta en el aire

Arrancaban las acciones en la cancha del estadio El Hogar y la escuadra de Alacranes tendría la primera llegada de gol antes de cumplir el primer minuto del partido con un disparo potente de Adrián Lozano que desviaría el arquero Giovanni Estrada. Por su parte la escuadra local no se quedaba de brazos cruzados y respondía de igual forma atacando el arco de Jared Muñoz.

Alacranes generaba más llegada y el gol parecía llegar para los arácnidos, pero la onza la tendrían los locales pues prácticamente en su primera llegada de peligro daría el primer golpe del encuentro al minuto 12´ con un tremendo remate de cabeza por parte de Javier Castañeda que por más que se estiro el arquero Jared Muñoz no pudo detener el balón que termino en el fondo de la red. Los durangueses se encontraban aturdidos por el gol recibido, situación que aprovecharía el equipo de Gavilanes para marcar por segunda ocasión ahora al minuto 19´ con un remate dentro del área por parte de Andrés Suarez tras un error en la marca por parte de Alacranes.

Se terminan los primeros 90’ minutos de la serie, luchamos hasta el final, regresamos a casa con la desventaja de un gol, este sábado con el apoyo de toda nuestra afición conseguiremos nuestro pase a la final.



¡TODOS JUNTOS POR LA FINAL!#5iempreAlacranes #5iSePuede⭐️ 🏆 pic.twitter.com/ELH3EOuRFC — Club Alacranes de Durango 🦂 (@AlacranesdDGO) May 9, 2024

Los dirigidos por Ricardo Rayas comenzaban a tratar de mejor manera la pelota y trataban de responder en el marcador, pero cuando mejor jugaba el equipo el partido se detendría por fallas en la energía eléctrica, lo que no permitía desarrollar el encuentro de manera correcta, el partido se prolongaría cerca del minuto 71´ donde el silbante podría fin a la primera mitad.

Para la segunda parte Alacranes salió en conectado desde el primer minuto y comenzó a generar buen futbol, mientras que la escuadra de Gavilanes esperaba paciente en su terreno de juego en busca de sorprender a los arácnidos en un contra golpe que sentenciara el partido, pero los de Durango sacaban el orgullo y al minuto 69´ William Mejía pondría a los Albiverdes con vida en la serie, al marcar con disparo un disparo cruzado y anotar el 2-1.

Alacranes de Durango cae ante el conjunto de Gavilanes de Matamoros / Foto: Cortesía | Club Alacranes

Durango se volcaba al frente en busca del empate, pero los de Matamoros no cedían y al 72´ timbraban el tercer gol por parte de Omar González quien marcaba desde los once pasos, los de Durango no se rendirían y responderían de manera inmediata al minuto 74´ con el gol de Juan “Piri” Muñoz quien cruzaba su remate para poner el marcador 3-2 y mantener encendida la esperanza para los “venenosos”. Al final de los 90 minutos el marcador ya no se movería, quedando la moneda en el aire.

Alacranes recibe a Gavilanes este próximo sábado 11 de mayo en punto de las 19 horas donde el único resultado que le favorece para avanzar a la final de grupo es la victoria.