Diego Campillo, jugador del Tapatío y de las Chivas Rayadas del Guadalajara

“Me siento feliz, es algo que se trabaja durante la temporada, es el objetivo principal de todos los torneos desde que llegas a un equipo y hoy, después de varias campañas se nos dio y estoy feliz y contento”, fueron las palabras de Diego Campillo del Campo en entrevista para El Sol de Durango, jugador que el pasado domingo se consagró como Campeón de la categoría sub 20 de la Liga MX defendiendo los colores de las Chivas del Guadalajara.

Es importante detallar que Diego Campillo, como refuerzo, regreso a la categoría sub 20 para jugar la gran final ante los rojinegros del Atlas en el estadio Akron, pues hay que recordar que el de Durango en el último semestre defendió los colores del Tapatío, escuadra que milita en la Liga de Expansión.

Foto: Alejandro Blanco | El Sol de Durango

Bajo las órdenes de Alberto Coyote, Campillo del Campo arrancó una nueva aventura del lado de Tapatío, equipo que apareció en la actual temporada en la categoría de plata del futbol mexicano, ahí el duranguense, como un elemento de cantera, arrancó la temporada en la banca, sin embargo, para la jornada seis de este torneo que aún no concluye, termino ganándose la confianza de Coyote, quien desde entonces vio en Diego un defensa central inamovible.

Después de un arranque de pobres resultados, el conjunto de Tapatío termino por adaptarse en la Liga de Expansión para comenzar a sumar a media temporada, esos puntos los llevo incluso a disputar el repechaje y ahí, Diego estuvo durante los 90 minutos.

Consciente de que a pesar de estar en el equipo B de las Chivas Rayadas del Guadalajara, esto es una situación que, así como te tiene muy cerca de la primera división, también te pone tan lejos de alcanzar el objetivo, pero para eso está trabajando y entrenando con la finalidad de alcanzar el sueño, con ello, el Diego se muestra tranquilo y disfrutando de los procesos que regala el futbol profesional.

Entrados en materia, es importante recodar que Campillo del Campo era reconocido por su gran capacidad de goleador en sus inicios en Durango, hoy en día es el defensa central del Tapatío, ante esta situación y este cambio indica:

Foto: Alejandro Blanco | El Sol de Durango

Es un cambio drástico, de hacer goles a evitar que te los hagan, pero como dicen, con tal de jugar te adaptas, me fueron bajando hasta que termine de defensa central y aprendes por el amor a jugar futbol.

¿Cómo te fue en tu inclusión en el Tapatío y en la Liga de Expansión?

Es mi primer torneo de Liga de Expansión, es diferente, la mayoría de mis compañeros ya tuvieron experiencia en primera, el ambiente es totalmente distinto, pero les aprendes mucho, tanto a fuera como jugando, y el primer torneo como equipo no empezamos muy bien, pero nos fuimos adaptando a la categoría y cerramos bien, no logramos avanzar en las finales, pero ya estamos listos para la próxima temporada.

Ante el campeonato obtenido con la sub 20 de Chivas, Diego comparte:

Pienso que fue un campeonato de los más completos, porque la categoría sub 20 de Chivas duró 15 o 16 fechas de líder y se ve que trabajan bien, hay talento en el equipo, eso es lo que marca, Chivas reafirma en cuartos de final ganado 5 por 1 a Tigres, en semis 6 por 1 ante el Cruz Azul, y ya en la final fue nuestra revancha contra Atlas, equipo que nos ganó en la temporada regular.

Al ser parte del Chivas Vs. Atlas en la final de la categoría sub 20, ahí Diego se enfrentó a los gemelos Martínez Armas, por lo que fueron tres los duranguenses los que estuvieron en el duelo por el cetro y esto fue lo que opino:

Se habla de la rivalidad, pero al final de todo, todo queda en el campo, me salude con los gemelos antes del partido, claro Chivas y Atlas son rivales que se odian, en el juego cada quien hizo lo que le tocaba, al final nos despedimos, quedamos de vernos en Durango, es cosa de que los tres vamos por el mismo sueño y que mejor que apoyarnos.

Foto: Alejandro Blanco | El Sol de Durango

Se siente muy padre enfrentarme contra los que juagaba aquí en Durango en los campos de tierra, se siente aún más lindo y bonito enfrentarlos en una final de la Liga MX, en un estadio, es algo muy especial.

¿Qué significa para Diego Campillo la Escuela de Futbol Chivas Guadiana?

MI base, donde empecé, no me cansare de dar las gracias, ahí me dieron mis herramientas para poder triunfar acá, recuerdo a todos, a Jesús Quiñones, Alfredo Sierra, Marco Pérez, Cesar Luna, a todos, aun me mensajeo con muchos profesores y jugadores, los frecuento mucho y platicamos de nuestras experiencias que vivimos con Chivas Guadiana.

Finalmente ¿Cuál es el mensaje para la afición al futbol en Durango?

A la gente que apoya que lo siga haciendo, porque al final los que somos de Durango queremos poner a nuestro futbol en lo alto y que sigan apoyando para que se sienta esa acción, a los niños o a los chavos que sigan con sus sueños, que no se rindan, yo fui un niño que soñó y aquí estoy, si se puede.