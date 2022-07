La Liga estatal juvenil de ascenso Scotiabank invita a todos los equipos interesados a participar en la temporada 2022-2023, que dará inicio en agosto.

Las categorías a participar son Sub 11 para los nacidos del 2011- 2012; Sub 13 nacidos del 2008-2009; Sub 15 nacidos del 2006-2007 y Sub 17 para nacidos del 2008-2009.

Al campeón de cada categoría se le pagará la inscripción a la Liga Nacional Juvenil, además de su trofeo.

El registro de jugadores deberá ser un mínimo de 16 y un máximo de 30, entre los beneficios deportivos se encuentran seguro de accidentes personales, reembolso de gastos médicos por accidente de 100 mil pesos, tope de rodilla de 30 mil pesos, muerte accidental de 200 mil pesos, deducible por accidente de 15 mil pesos.

Por otra parte, la Asociación de Futbol Aficionado del Estado de Durango convoca a próximas eliminatorias estatales, las cuales son Infantil Mayor Sub 13, para los nacidos del 2009 y menores, Torneo Copa Telmex Juvenil, Libre Femenil y Varonil.

Durango a punto de iniciar la Liga estatal juvenil / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Asimismo Infantil Sub 11 para los nacidos en el 2011 y menores, Juvenil Menor Sub 14 para los nacidos en el 2008 y menores, Infantil Sub 6 para los nacidos en el 2016 y menores, Infantil Femenil Sub 12 para los nacidos en el 2010 y menores e Infantil Varonil Sub 12.

En cuanto a campeonatos nacionales se convoca a Infantil Mixta 10 años y menores, Juvenil Varonil Sub 15 y menores, finalmente Juvenil Varonil Sub 17 y menores.

Las bases y requisitos de participación se encuentran en la convocatoria nacional y estatal de cada categoría, para mayor información se puede acudir a las oficinas de la Asociación Estatal de Futbol o enviar un mensaje al correo electrónico cuquisfutbol_dgo @hotmail.com