Durango, ejemplo de organización en Juegos Nacionales CONADE 2021

Sonora en la rama varonil y Guanajuato en el femenil, fueron los representativos que se adueñaron de la presea de oro dentro de las acciones del hockey sobre pasto de los Juegos Nacionales CONADE 2021, justa que, con una estupenda organización se celebró en el estado de Durango.

Atletas, entrenadores y delegados coinciden en que Durango fue un digno anfitrión de los Nacionales CONADE 2021, en la disciplina de Hockey sobre Pasto, competencia que concluyó este viernes con las finales que se desarrollaron en el campo Rodríguez de Ciudad Deportiva de la capital duranguense.

El primer partido del día fue protagonizado por los representativos de Guanajuato y Baja California, en un partido muy parejo, pero que al final los bajacalifornianos supieron descifrar a sus oponentes y consiguieron irse arriba en el marcador para colgarse el Bronce al ganar 2 goles por 1.

Juegos Nacionales CONADE 2021/ Foto: Cortesía |

En el segundo partido de la jornada final se llevó a cabo el partido por el tercer lugar y medalla de bronce entre los representativos de Sonora y Baja California en la rama femenil Sub 21 donde las sonorenses se alzaron con la victoria al son de 1 goles por 0 para así subir al pódium de los ganadores.

En lo que fue el primer partido por la medalla de Oro, los selectivos de Guanajuato y Estado de México, brindaron un bonito espectáculo en un duelo de poder a poder del cual resultó ganador el estado de Guanajuato que derrotó al Estado de México al son de dos goles por cero, de las mexiquenses que se quedan con la Plata.

Sin duda la gran final varonil fue el mejor partido de todo el torneo en todas las categorías ya que Sonora y el Estado de México, brindaron un gran espectáculo, en un partido muy parejo donde ambos equipos mostraron su calidad de juego, de ahí, que luego de muchas llegadas de peligro y excelentes intervenciones de los porteros se fueron al descanso 0 por 0.

El tercer periodo pasó sin contratiempos, fue hasta el último cuarto que cayó el solitario gol que le daría la medalla de Oro al conjunto de Sonora, quién deja con la Plata al Estado de México, el gol fue del sonorense Max Fimbres.

Las autoridades deportivas distinguieron a Luis Villegas del Edomex y Fernada Paez de Baja California como los mejores jugadores del torneo, con esto concluye exitosamente el Hockey sobre Pasto de los Juegos Nacionales Conade 2021 desarrollados en la ciudad de Durango, Durango y que albergó a cerca de 900 deportistas en las categorías Sub 15, Sub 18 y Sub 21.

Juegos Nacionales CONADE 2021/ Foto: Cortesía |

3° varonil 10:40 Guanajuato 1 vs 2 Baja California

3° femenil 12:00 Sonora 1 vs 0 Baja California

1° femenil 13:20 Guanajuato 2 vs 0 Estado de México

1° varonil 14:40 Estado de México 0 vs 1 Sonora