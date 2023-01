Tragedia en el mundo de la lucha libre: fallece Jay Briscoe, leyenda de ROH

Jay Briscoe falleció a los 38 años, informó el presidente de All Elite Wrestling, Tony Khan, a través de sus redes sociales. De acuerdo con diversos reportes, el luchador sufrió un accidente automovilístico en el que perdió la vida junto con otra persona que estaba a bordo del vehículo.

“Lamentablemente, Jamin Pugh ha fallecido. Conocido por los fanáticos como Jay Briscoe, fue una estrella en ROH durante más de 20 años, desde el primer programa hasta el día de hoy. Jay y su hermano Mark dominaron ROH, reinando como campeones hasta el día de hoy. Haremos lo que podamos para mantener a su familia. Descansa en paz Jamin”, escribió el propietario de la compañía de lucha libre.

Al respecto, el gladiador Christopher Daniels dedicó unas palabras a Jay Briscoe, quien consideró uno “de los más duros” a los que se enfrentó.

“Jay Briscoe fue uno de los hombres más duros con los que tuve el privilegio de compartir un ring, además de ser un tremendo hermano, padre y hombre. Estoy tan feliz de haber tenido la oportunidad de conocerlo y luchar con él tan a menudo como lo hice. Descansa en paz, Jay, te amo”, escribió el gladiador.

Jay Briscoe se convirtió en uno de los elementos que no solamente tuvo la oportunidad de triunfar en Estados Unidos, sino que también tuvo campeonatos en New Japan, además de hacer temporadas en México con el CMLL y recientemente en Big Lucha.

Jay Briscoe fue Campeón Mundial

Aunque la mayoría de sus logros se dieron en pareja con su hermano Mark, Jay Briscoe puede presumir que en un par de ocasiones se coronó Campeón Mundial de Ring Of Honor.

El año pasado, Jay fue inducido al Salón de la Fama de ROH el año pasado, dónde fue reconocido por sus 13 campeonatos en pareja y su Campeonato de Tercias en la misma empresa.