El pasado domingo se jugó la jornada 16 en la primera división de la Liga de Fútbol Nuevo Durango y en un partido que presentó lluvia de goles, la escuadra del Club Campestre "A" superó apuradamente a la oncena de Cas Go Exp Chemel.

Fue el duelo más atractivo de la jornada, puesto que las emociones en ambas porterías fueron el ingrediente especial de la batalla, en donde luego de los 90 minutos reglamentarios fue el conjunto del Club Campestre "A" quien se llevó la victoria con un marcador de 6 goles por 5.

Por el flanco de los vencedores las anotaciones corrieron por cuenta del ex gallo blanco del Querétaro Cristian Quiñones, quien se despachó con un hat trick, Jorge Nuñez también ex profesional cooperó con 2 y la cuenta la cerró el ex jugador de Alacranes de Durango Francisco Carrasco.

En lluvia de goles el Club Campestre "A" derrotó a Cas Go Exp Chemel./ Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

Para el delantero Misael Escalante fue una tarde espectacular, pues anotó los 5 goles de su equipo, pero su estupenda actuación no evito la caída del Cas Go Exp Chemel.

También los equipos de Dental Rendón y Shocolate Music se brindaron en una gran batalla, pues con un marcador de 2 goles por 1 los odontologos superaron a la banda de rock.

Dentro de las acciones de esta gran batalla los goles de Dental Rendón corren por cuenta de Jesús Cabral y Roberto Rodríguez, mientras que el descuento es obra del talento de Daniel Berumen.

Los Leones no tuvieron piedad dem Dulcymax y los golearon con un marcador de 3 goles por 0, batalla en donde los felinos se adueñaron de los puntos gracias a las anotaciones de Rafael Portales y un par más de Brayan Macías.

En más resultados, el Vinos y Licores el 6 y + 2 superó 2-1 al representativo de Lagartos FC., por su parte, Bordados Rema maltrató 5 por 0 al sub campeón de Gorditas Apartado, el Club Campestre derrotó 2-0 al CIIE, y finalmente, Club Gallos empató 1-1 con el Club Campestre de Durango "B" y en la tanda de penales los emplumados se llevaron el punto extra al mostrar mayor certeza desde el manchón penal.