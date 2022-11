Habrá limpia: Tata Martino se iría de la Selección Mexicana tras Qatar

Doha.- El duelo contra Arabia no solamente es una prueba de fuego para México en Qatar, pues de consumar la eliminación llegarían grandes cambios estructurales no solamente en FMF sino también en la Selección, por lo que caerán cabezas en busca de iniciar el proceso para la Copa del Mundo 2026, en donde está a la vuelta de la esquina y el beneficio es que no habrá eliminatoria.

Para dicho Mundial se jugará con 48 selecciones y al ser México, Estados Unidos y Canadá los anfitriones se suprime automáticamente la eliminatoria. No obstante, Qatar es el presente, Arabia aguarda las horas y México tiene un escenario complicado, pues además de ganar requiere de una combinación de resultados, que de no darse, México dirá adiós y se cortaría la racha de avanzar a octavos desde EU 94.

Puedes leer también: No busques problemas, no sabes de futbol: Kun Agüero defiende a Messi del Canelo Álvarez

Entonces si México no logra el objetivo de avanzar, automáticamente rodará la cabeza de Gerardo Matino, técnico que inició su proceso al finalizar Rusia 2018, pero los objetivos son apenas mínimos y solo cuenta con la corona de la Copa Oro de 2019.

🗣️ "La Selección nunca ha servido": Aficionado mexicano le tira con todo al Tri 😱🇲🇽



📹: @LGO2184



📲 https://t.co/4erib7XHfs pic.twitter.com/mBM0MjW1FO — Esto en Línea (@estoenlinea) November 27, 2022

Martino dejaría el cargo, un golpe duro para Yon de Luisa que lo seleccionó y tiempo después le dio espaldarazo para su continuidad, pero ante la falta de goles, triunfos y eliminación temprana, estos argumentos motivarán su salida.

Futbol Esto no se acaba hasta que se acaba: AMLO anima a la Selección Mexicana

El Tata busca terminar su ciclo de buena forma, sí ha sido un camino desgastante, las formas y presión han sido sus principales enemigos y la puerta de salida es su principal intención del técnico pampero.

Andrés Guardado sí entrenó al parejo de sus compañeros aunque parece que ya no tendrá actividad en el Mundial 🇲🇽



📸: @erikesto73https://t.co/fpBKrARXoJ pic.twitter.com/iVy9OXqwt9 — Esto en Línea (@estoenlinea) November 27, 2022

No obstante, la dirección técnica no solamente sería removida sino también la estructura, pues desde abajo comenzaría la limpia y más con el personal de staff y utileros, quienes cuentan con un mal salario y largas jornadas laborales. Mientras que la gente de arriba sí cuenta con una buena quincena. Así que analizarán la situación.

Además parra este Mundial de Qatar 2022, a los empleados de la Selección les quitaron los bonos por clasificar a Qatar.

Yon de Luisa estará en completo análisis por los dueños del futbol mexicano, pero su caso es alentador debido a que es el máximo responsable de llevar la Copa del Mundo de 2026 a nuestra tierra.

Jaime Ordiales también estaría a la espera, pues recién se alineó a los colores nacionales tras su paso en La Máquina de Cruz Azul. Habrá cambios fuertes y drásticos, muchos están en las manos de Arabia Saudita.

Publicado en ESTO