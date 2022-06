"Se van las vacas sagradas": Así le dijo el 'Vasco' a Pavel Pardo que no iría al Mundial

En año mundialista comienzan a salir historias algunas buenas, otras no tanto, como es el caso de Pavel Pardo, ex jugador de América y Tecos, quien a pesar de ser una pieza inamovible de la selección nacional, no lo fue para las Copas del Mundo del 2002 y 2010, pues no apareció en la lista final. Lo curioso es que Javier Vasco Aguirre era el estratega nacional.

El Bebé, como se le conocía, platicó de como el Vasco Aguirre lo dejó fuera de Corea y Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

“Rumbo al Mundial de 2002 vivimos un momento difícil con Enrique Meza al frente del Tricolor y llegó Javier Aguirre y lo primero que dijo fue: ´Se van las vacas sagradas’ en ese momento sí lo tomé mal porque supe qué pasó o qué dejé de hacer”, comentó en entrevista con Pedro Antonio Flores.

Pardo hubiera asistido a cuatro mundiales, su primera aventura fue en Francia 1998 bajo el mando de Manuel Lapuente y en Alemania 2006 con Ricardo LaVolpe. El ex mundialista fue de los grandes ausentes para Corea y Japón 2002 y vivió un momento triste, pero ocho años más tarde, volvería a quedar fuera de la convocatoria final para Sudáfrica 2010.

Después de varios años, volvió a coincidir con Javier Aguirre en otros eventos, pero nunca le reclamó.

“Nunca lo he platicado con él, hemos coincidido en varios lugares, pero de este tema jamás hemos hablado. Pero lo curioso es que me borró de la selección”, explicó.

Pavel Pardo jugó Atlas, Tecos y América fue contratado por el VfB Stuttgart y finalizó su carrera en el Chicago Fire de la MLS.

