“Estoy esperando que Carlos Lazo se pueda comunicar”, aseguró el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal. Y es que la empresa de YOX Holding atraviesa por serios problemas financieros y en donde YOX Capital es encabezado por Carlos Lazo, por lo que está la incertidumbre de lo que pueda pasar con la novena duranguense que militan en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Al gobernador de Durango le dicen que está todo bien, que sigue corriendo de manera normal, no ha podido platicar directamente con Carlos Lazo, supo del problema de otra empresa, los encargados del equipo de beisbol aseguran que sigue el equipo.

“Yo necesito verlo, porque tengo que firmar un convenio, porque el estado le invierte un recurso a Generales y necesito tener la certeza de que el tema del equipo no tiene absolutamente nada que ver con el problema”, dijo Esteban Villegas.

Gobernador de Durango está en espera de que dueño de Generales se comunique / Foto: Archivo

Asimismo aseguró que el equipo es de Carlos Lazo, más no del estado, el gobierno lo que hace es dar el apoyo del estadio que está prestado en comodato.

Volvió a asegurar que está en espera en tener comunicación con el venezolano para poder firmar, ya que aun no lo ha hecho, lo hará hasta que se tenga la certeza de que el equipo siga, "la ventaja es que no damos el dinero de golpe, se hace paulatinamente conforme avanza el año, si se da una primera ocasión y pasa algo ya no se da lo demás".





Carlos Lazo tiene empresa de apuestas que está regulada con sus permisos, así mismo tiene la que es asesora en el tema de inversiones.

“He escuchado algunos audios que el ha mandado a la gente que estaba en la financiera y los comunicados oficiales que han sacado”, aseveró el mandatario estatal.

La información oficial que se tiene es que alrededor de cuatro mil personas son las que están en dicho problema en Durango, el mandamás del estadio dijo que “no sabía que existía esa parte de que personas de Durango habían invertido, los pocos que han denunciado lo han hecho de manera penal, se va a caer el caso, porque con una sola vez que le hayan pagado intereses, se cae el tema penal y más si fueron varias veces las que recibieron remuneración por esa inversión”.

Es por ello que Villegas Villarreal aclara que el tema ya lo tiene la fiscal, porque se tienen que ir por la parte civil, que incluso le ha estado reportando acerca de los casos y que ellos mismos darán la asesoría completa.