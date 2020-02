Homenaje hasta el cielo al inge Raúl Franco Garbalena

Un futbolista de abolengo y de gran trayectoria en este deporte y otros más, le tributan el fútbol Duranguense y en especial la Liga Diamante al ingeniero Raúl de Jesús Franco Garbalena, quien aquilato una gran trayectoria futbolística por más de 50 años en nuestra entidad, con títulos en liga Municipal, primero como categoría libre y en Liga Durango y Posteriormente en Liga Diamante, además de ser Impulsor y Patrocinador de muchos deportistas y talentos deportivos en su estado, teniendo en su poder el Tricampeonato con EXA secundaria 6 y otros galardones con Omega en libre en Liga Municipal, ALFA Viviendas en la Durango y Diamante, desafortunadamente un accidente automovilístico hace 20 días, lo dejo sin vida, ahora ya está con el equipo celestial allá en el cielo.

Semblanza deportiva y empresarial

El inge Raúl Franco nace en la Ciudad de Durango en el año 1956, hijo mayor de la familia formada por el Señor Jorge Franco y la Señora Amelia Garbalena, sus Hermanos: Jesús y Rafael, en su Barrio en donde formo su propia familia fue en la Colonia Hipódromo.

Estudia la Secundaria en la entonces Secundaria Federal No 6 y hace su bachillerato en el CBTA No 3, cuando este era parte del ITA No 1 y termina sus estudios profesionales en el Estado de Tamaulipas, donde obtiene el Título de Ingeniero Agrónomo con especialidad en Zootecnia.

Su desempeño profesional fue en Instituciones del Sector Agropecuario como la entonces Secretaria de Agricultura y Ganaderia del gobierno Federal así como el BANRURAL.

Foto: Cortesía | EXA Secundaria No. 6

Es en la época de estudiante cuando su pasión por el deporte lo llevó a participar jugando futbol en los torneos de las Ligas: INJUVE con el equipo Ajax, TECNICA con equipos del ITA No 1, y es primero en la Liga Municipal de futbol dirigida en ese entonces por Don Luis O Navas y luego en la Liga Guadalupe Victoria formada y dirigida por Miguel Alvarez Jr donde tiene su primera participación destacada al formar parte del Legendario equipo OMEGA, el cual obtuvo varios títulos en la época de 1974 hasta 1980, jugando siempre posiciones en la defensa de aquel equipo patrocinado por Don Miguel Alvarez Sr, a quien cariñosamente lo llamábamos El Apá, participando con este equipo en Torneos Regionales como Los Cuadrangulares de Semana Santa en Canatlán y torneos Nacionales organizados por la CNOP.

En esa misma época comparte su pasión por el futbol soccer con el futbol Americano formando parte del Equipo Pionero de este deporte en nuestra Ciudad Capital; POTROS DEL ITA No 1, equipo que se integra a finales de 1972, participando varios años en las Ligas Regionales de La Region Lagunera, su posición inicial fue de Linebacker en el equipo Defensivo, pero luego su fortaleza física le permitió convertirse en el Full Back titular de los Potros, portando siempre el No 33, número que adoptaría para utilizarlo siempre también en el futbol soccer.

En la etapa adulta de su vida, Raul continúa participando y fomentando el deporte, patrocinando durante muchos años entre otros equipos a ALFA Viviendas, Omega Veteranos, Exalumnos de la Secundaria 6, etc equipos con los cuales obtuvo infinidad de títulos como el reciente Tricampeonato de la Categoría Diamante en la Liga de Veteranos.

Logro transmitiría su amor por el deporte a los integrantes de su familia, destacando de manera impresionante los logros que a la fecha ha logrado obtener su hija Marisol “Maryflash” campeona de torneos Nacionales e internacionales de Triatlón y asistente en varias ocaciones del maximo torneo mundial de ese deportó el cual se celebra en Hawái.

En el mundo empresarial Raul, dejó también una importante huella; en el Sector Restaurantero teniendo el Restaurante Búhos bajo su Administración, el cual se ubicaba en la parte alta del edificio que hoy ocupa la Tienda Coppel frente a la Plaza de Armas, recibe de sus compañeros de actividad la distinción para dirigir la DELEGACIÓN DURANGO DE LA CANIRA.

El inge Raúl Franco gran Impulsor y patrocinador en Durango, le brindan Homenaje y reconocimiento a el futbol Duranguense por su trayectoria con otro Impulsor del deporte Abraham Moreno, en especial al EXA, secundaria No. 6 Tricampeon último equipo donde Milito y patrocinó el inge Raúl Franco, EXA Secundaria No. 6, actuales Tricampeones de la Liga Diamante Veteranos.