Lista la convocatoria para estatales en la especialidad de ciclismo

El Instituto Estatal del Deporte convoca a todos los ciclistas juveniles y sub-23 a participar en el selectivo Estatal rumbo a la etapa Macro Regional de los juegos Nacionales CONADE 2022.

Para la modalidad ciclismo de montaña cross country olímpico xco, se realizará el sábado 5 de marzo en el parque garabitos a partir de las 4 de la tarde en las categorías juvenil A 13 y 14 años 2008-2009, juvenil B 15 a 16 años 2006-2007, juvenil C 17 y 18 años 2004-2005, sub 23, 19 a 22 años 2000 2003 en las ramas varonil y femenil

Convocatoria para estatales en la especialidad de ciclismo. / Foto: Cortesía

La prueba contrarreloj se realizará el sábado 12 de marzo de 2022 en Carretera al Mezquital entronque con libramiento a partir de las 10 de la mañana, para las categorías juvenil A 13 y 14 años 2008-2009, juvenil B 15 16 años 2006-2007, juvenil C 17 18 años 2004-2005, sub 23 19 22 años 2000 2003 en las ramas varonil y femenil.

La ruta se realizará el domingo 13 de marzo del 2022 en la Vialidad Gómez Morín, atrás de la ex Estación del Ferrocarril a partir de las 10 de la mañana para las categorías juvenil A 13 y 14 años 2008-2009, juvenil B 15 16 años 2006-2007, juvenil C 17 18 años 2004-2005, sub 23 19 a 22 años 2000 2003 en las ramas varonil y femenil.

Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de esta convocatoria y se cerrarán el día 2 de marzo de 2022 para la modalidad de ciclismo de montaña y el 9 de marzo de 2022 para las modalidades de contrarreloj y ruta.

Los deportistas que deseen participar en el selectivo Estatal rumbo a la etapa Macro Regional de los Nacionales CONADE 2022 deberán presentar los documentos que marca la convocatoria.

Todos los interesados deberán llevar su documentación completa ante el responsable del deporte municipal que corresponda, asegurándose de que la documentación se enviará al Instituto Estatal del Deporte, enviando una copia a LEF José Luis Cabrales Alvarado al correo iedolimpiada@hotmail.com o al teléfono 618 138 6564. La inscripción completa en tiempo y forma es obligatoria para todos quiénes deseen participar en el selectivo estatal.

De igual manera se informa que habrá reuniones en línea vía zoom En dónde participaran los interesados y sus entrenadores y/o padres de familia, se explicaran los detalles técnicos y dudas sobre los eventos clasificatorios, la asistencia a la reunión informativa es de carácter obligatorio.

Para los menores de edad es obligatoria la participación de un padre o tutor, las reuniones se realizarán el jueves 3 de marzo a las 17:30 horas para la modalidad de ciclismo de montaña y el jueves 10 de marzo a las 5:30 de la tarde para las modalidades contrarreloj y ruta.