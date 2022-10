La triatleta duranguense Natalia “Naty” Casas, que en estos momentos está considerada como una de las mejores deportistas del estado de Durango gracias a sus estupendas actuaciones, sueña con los Juegos Olímpicos de París 2024, y para lograr este objetivo será fundamental el respaldo que la seleccionada nacional obtenga de su propio estado.

En su última actuación de talla internacional, Naty obtuvo el segundo lugar dentro de la actividad de la Copa Continental Stockton, Missouri 2022, logró seguir sumando puntos ITU, fundamentales para darle un lugar para los olímpicos.

Naty Casas, triatleta duranguense, sueña con los olímpicos de París / Foto: cortesía | Naty Casas

Natalia Casas es una deportista que, gracias a su estupenda disciplina y dedicación, se ha consolidado como una de las mejores atletas de alto rendimiento que hoy en día tiene Durango y ahora, para alcanzar el objetivo de arribar a los juegos olímpicos, será fundamental el respaldo que obtenga del Gobierno estatal encabezado por Esteban Villegas Villarreal, a través de la autoridad deportiva en el estado.

Luego de su competencia en Estados Unidos, Casas regresó a Durango señalando que "esta fue una competencia que disfruté mucho, en la primera parte del Triatlón en la natación fue muy buena, fue en un lago, el agua estaba fría, usamos neopreno que esto siempre es un poquito técnico a la hora de quitarse, pero nada grave, todo se hizo muy bien en su momento y salí en el segundo grupo de nadadoras donde empezamos a trabajar en la bicicleta para llegar al primer grupo que nos llevaba menos de 20 segundos", dijo.









Asimismo destacó que "durante la mitad más o menos de la segunda vuelta que logramos llegar a este grupo, yo logré conectar esos dos grupos porque las chicas de mi grupo nadie tomaba la iniciativa de llegar, hasta que decidí que yo tenía que tomar esa iniciativa de llegar al primer grupo y finalmente llegamos ahí, completamos todo el circuito la mayoría de las mujeres juntas y al bajarme a correr yo salí como en el centro del grupo no tan adelante, no tan atrás", resaltó Naty.

La joven puntualizó para ella el correr siempre ha sido una fortaleza, "entonces salí a alcanzar a las de adelante durante la primera vuelta me mantuve con las primeras cuatro ó cinco, durante la segunda vuelta ya me pase como al segundo y tercer lugar, durante la última vuelta luchamos y luche todos los metros hasta la línea de meta por llegar en primero pero me quedé a seis segundos de la chica que llegó primero", finalizó.