Es orgullosamente duranguense, el pugilismo es parte de su ADN y con ello ha mantenido vigente el boxeo no solo en el estado que lo vio nacer, sino también en la unión americana, se trata de Primo Feliciano Ramos, el cual llevó en alto el nombre de Durango y que derrotó a Frankie Randall.

Uno de sus combates épicos fue ante Frankie Randall, tres veces campeón mundial de peso welter ligero, con títulos de la WBA y WBC, siendo el primer boxeador que derrotó a Julio César Chávez y en donde Primo Ramos lo derrotó, considerada una de las grandes peleas a nivel mundial.

Primo Ramos, el duranguense que derrotó al primer boxeador que venció a Julio César Chávez / Foto: Cortesía |

Nacido en Tepehuanes, Durango, una vez que se retiró de las orejas de coliflor, cambió su residencia a los Estados Unidos, pero aun así visita constantemente México, y a Durango capital a quien le tiene un gran cariño.

Llevó a cabo sus entrenamientos en la Prepa Diurna de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), fue para 1976 que participó en torneos interuniversitarios, siendo Durango la sede de la olimpiada de boxeo, en donde hubo competidores de la UNAM, Chihuahua, Sinaloa, Veracruz, Tlaxcala, entre otros.

Primo Feliciano consiguió tres campeonatos nacionales, siendo el primer duranguense en conseguirlo, así mismo cetros en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos.

Estados Unidos le abre el profesional

Al mudarse a Estados Unidos, específicamente en Chicago, representando a la ciudad en mención, participó en el Guantes de Oro y ahí fue donde conoció a Frankie Randall.

Debutó profesional en Chicago con siete peleas, posteriormente se regresa a Durango para la década de los 80´s, una época donde resurge el boxeo en la tierra de los alacranes, para así tener un campeonato nacional, el primero en Durango.

Después se va para California, para 1987 en La Vegas, Nevada peleó ante Frankie Randall, una de las mejores peleas, y donde el duranguense obtiene la victoria, incluso llegó a colocarse como el número dos de todo el mundo.

Primo Ramos tenía la inquietud de retirarse del boxeo, por lo que decidió tener su última pelea en Ciudad Juárez.

Ejerció su carrera en Educación Primaria por 18 años en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango (ByCENED), en clases de informática, inglés, educación física, se retira en el 2006, padre de cinco hijos, los cuales están orgullosos del padre que tienen.

Proyectos en pandemia

Pero no todo en el boxeo terminó para Primo Ramos, tuvo un proyecto antes de la pandemia, en donde promovió siete funciones, entre los boxeadores que traía estaban Flavio Ramos, Saúl “Relámpago” Morales, así como a Araceli Palacios, oriunda de Nombre de Dios, la cual ella estuvo en Las Vegas y abrió una función al “Canelo” Álvarez, también entrenó a Antonio “Monito” Hernández, primer campeón nacional.

“En el boxeo si no hay disciplina no hay futuro, hay veces en que no podemos soportar dinero, fama, ya que nos volvemos locos y eso hay que darle un buen manejo, tratar de cumplir los objetivos personales y todos tenemos familia para un sustento y con esas situaciones nunca lo vamos a lograr”, aclaró el exboxeador duranguense.

Finalmente aclaró que ama Durango y que por eso cada año llega a visitarlo y estar con toda la familia.