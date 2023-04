Quiero ser campeón con Alacranes de Durango: Roberto Zermeño

Los Alacranes de Durango han arrancado una nueva era, pues ha llegado a la presidencia del club Roberto Zermeño, el legendario ex propietario de los panzas verdes del León, mismo que ayer fue presentado ante los medios de comunicación por el gobernador del estado Esteban Villegas Villarreal y hoy abrió las puertas de su hogar para charlar con El Sol de Durango.

Te recomendamos: Alacranes de Durango enfrentará al Tapatío

En la charla trascendió que: el apoyo del gobernador, más la experiencia de Zermeño, le brindaran muchas cosas positivas al proyecto alacrán; categóricamente el presidente lo reafirmó, no me voy a llevar a los Alacranes de Durango, el equipo se queda, el equipo es de los duranguenses; finalmente, “Quiero ser campeón con este club y una vez que se apruebe el ascenso, vamos a buscar ese objetivo”, indicó el ahora titular de Alacranes.

Una vez que Zermeño aprovechó el espacio para invitar a la afición al Francisco Zarco para que sean parte de las acciones de la jornada numero 16, acudan al estadio a apoyar al alacrán en este gran duelo ante el Tapatío en punto de las 17:00 Horas, esta es la entrevista que nos concedió el titular de Alacranes de Durango.

¿Cuáles son los objetivos al frente de los Alacranes de Durango?

El presidente dijo que con mucha humildad los partidos hay que jugarlos, "que nos ganen porque son mejores, pero no porque seamos más flojos que ellos, o que no nos motivemos, no actuemos con el profesionalismo que se debe, entonces los objetivos son muy grandes y el acuerdo con el señor gobernador Esteban Villegas es que cuando haya ascenso y descenso buscar el mismo, queremos que Durango se escuche en todo el país, ese es nuestro interés primordial", señaló.

Luego de ya varios en Durango y luego de haber conocido estadio y jugadores, ¿Qué le gustaría mejorar?

"Llegue para tener los primeros acuerdos necesarios y a manejar bien la estructura jurídica que tiene el club de fútbol de Alacranes de Durango, nosotros fuimos a aceptar e invitados como socios a participar en la Asociación Civil que presidía el presidente anterior, él ya termino, concluyó su ciclo, en el futbol nos admite socios y ellos renuncian a la actividad a la asociación civil y ahora la manejamos nosotros, de ahí que profesionalmente y jurídicamente, ya somos los encargados y responsables de todo el manejo administrativo y deportivo del club, pero de hecho esto ocurrió hace 3 semanas, nosotros llevamos al frente deportivamente hablando 3 partidos con los Alacranes", Señaló.

Mejoras al estadio, tener a los Alacranes como protagonistas en la liga, o traer a Durango a figuras del futbol nacional, ¿estas son algunas de las ideas que Zermeño podría consolidar en Durango?

Exactamente mi querido amigo, la idea es esa, concluir este campeonato lo más arriba posible, en el fútbol empatas, ganas o pierdes, pero vamos a intentar ganar y colocarnos dentro del repechaje para buscar estar en la liguilla, pero ya hablando en concreto, el señor gobernador anunció también una próxima reunión con Mikel Arriola, que es nuestro máximo dirigente en el fútbol mexicano, presidente de la Liga MX., y con él se nos manejamos todas las ligas, la tercera división, la segunda división, la segunda premier, la liga de expansión y la Liga MX., una vez que hablemos con él, el equipo de los alacranes de Durango tiene categoría de invitado junto con Tlaxcala, queremos ver y solicitar la ampliación de la solicitud de buscar la forma de pertenecer al 100% en la Liga de Expansión MX., si logramos ese objetivo que espero en Dios así sea, entonces sí vendrán las mejoras. En cuanto a los jugadores, figuras nacionales claro que buscaremos traer iconos de nuestro futbol recuerda que yo ya tuve en León a Milton Queiroz “Tita” y a Diego La Torre en Alacranes de Durango, todo esto sin olvidar las mejoras al estadio.

¿Con que sueña Roberto Zermeño?

Quiero ser campeón de la Expansión lo más pronto posible amigo, siempre nos gustan los retos muy elevados, servir mucho a la sociedad de Durango, llenar el estadio de los Alacranes de Durango, ese es mi sueño y esa es la intención, espero en Dios que lo logremos verdad, pero repito sin perder el piso nunca y con mucha humildad.

El respaldo total del gobernador, más la experiencia de Roberto Zermeño, esa fusión, ¿qué le puede dar al futbol profesional de nuestra entidad?

Yo fui dueño del equipo del León y nunca tuve el respaldo de un gobernador del estado, aquí con el gobernador y con el apoyo que nos ha brindado, ojalá las condiciones, más bien ojalá yo les sirva al equipo y al pueblo para que demos espectáculo y nos vaya bien deportivamente hablando, se viene mucha fiesta del pueblo con el futbol de Alacranes, o mañana nos permitimos platicarlo con el gobernador y nos solicitó que tuviéramos la disposición de regalar boletos, él anunció ayer 4000, pero hoy estamos anunciando otros 2000 boletos de regalo y ya para finalizar solo aclarar y recalcar, el equipo es de Durango y nadie lo va mover de Durango.