SpaceX pone en el espacio 58 satélites Starlink más para crear red de internet

La compañía SpaceX, propiedad del magnate Elon Musk, envió hoy al espacio 58 satélites de su proyecto Starlink para crear una red de internet de alta velocidad a nivel global, esta vez acompañados de tres pequeños satélites de observación de la Tierra Skysat.



Un cohete Falcon 9 de SpaceX despegó de la plataforma de lanzamiento 40 de la base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Cabo Cañaveral (costa este de Florida) a las 05.21 horas locales (09.21 GMT).



El Falcon 9 B1059, que es reutilizable y realizaba su tercera misión, se posó en una plataforma flotante sobre el Atlántico a varios cientos de kilómetros de Cabo Cañaveral tras haber propulsado los satélites hacia el espacio.

Falcon 9 launches 58 Starlink satellites and 3 @planetlabs Skysats to orbit before returning to Earth and landing on a droneship pic.twitter.com/K6OjgJQZfv — SpaceX (@SpaceX) June 13, 2020



Con estos 58 nuevos satélites, SpaceX tiene ya 540 en el espacio, desde que empezó a lanzarlos en mayo de 2019. El de hoy es el noveno lanzamiento de Starlink.

La futura red de satélites de la compañía de Musk, propietario también de la fabricante de automóviles eléctricos Tesla, dará acceso a un internet económico y de alta velocidad, especialmente enfocado para las personas que se encuentren en lugares muy remotos o con servicio insuficiente para acceder a la red.



Es el segundo lanzamiento de satélites Starlink este mes y están previstos otros dos más, para los que todavía no hay fecha.



El primero fue el 3 de junio, solo cuatro días después de que SpaceX y la NASA lograran volver a poner en órbita una nave con astronautas desde Cabo Cañaveral.

All three @planetlabs SkySats have deployed pic.twitter.com/Auonr5yalp — SpaceX (@SpaceX) June 13, 2020



Fue el primer viaje espacial tripulado desde suelo estadounidense a la Estación Espacial Internacional desde 2011.



Musk, que fundó SpaceX en 2002, tiene la vista puesta en financiar la llegada del hombre a Marte para así estar más cerca de su objetivo final: conseguir que las personas puedan vivir en otros planetas.



Un objetivo que cada día parece más cercano después de la llegada de los astronautas Douglas Hurley y Robert Behnken a la EEI como parte del vuelo de prueba con el que certificarán la capacidad de realizar vuelos espaciales de SpaceX.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/qv6aMiPGoq — SpaceX (@SpaceX) June 13, 2020



La NASA quiere usar este modelo del programa de vuelos comerciales para alcanzar de nuevo la Luna y volver a poner el pie sobre su superficie, así como para llegar en un futuro a Marte.