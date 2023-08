“Durango de mis amores”, canción de un duranguense para los paisanos en EU (VIDEO)

“Mi lindo Durango, ay cuánto te extraño, ahorita que yo ando, lejos de mi hogar”, empieza la canción escrita por Efrén Gámiz Lechuga, y la cual dedica a todos aquellos que salieron de sus casas en busca del sueño americano y actualmente se encuentran precisamente lejos de su tierra.

Efrén Gámiz, originario de Los Berros, Nombre de Dios, Durango, es maestro de primaria y también dedicado a la música, escribió esta canción que seguramente llegará a los corazones de quienes son duranguenses, pero radican en Estados Unidos.

El Sol de Durango lo contactó para conocer sobre ¿qué le inspiró a crear esta canción?, de un tema que resulta conocido por todos, pues la mayoría de las familias tiene a seres queridos trabajando en el país vecino.

“…porque en los vídeos que publico las personas dicen que quisieran volver a su tierra, y las cosas que extrañan, de ahí nació”.

"A todos mis primos, parientes y amigos, con mucho cariño, podré saludar. Ay Durango de mis amores, yo jamás he de olvidar, tus días y noches serenas, de paz y tranquilidad, ay Durango de mis amores, tierra que me vio nacer, con mi gente y mi familia, Dios me conceda volver", termina la letra dedicada "a la raza duranguense que tiene mucho sin volver a su tierra".

Contó que en su lista de canciones de su autoría se contabilizan incluso más de 500 temas, de los cuales se pueden encontrar sus videos en su página de Facebook Efren Gamiz Lechuga.