David Bowie y el nacimiento del ecologismo

David Bowie lanzó su álbum seminal The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars hace 50 años, en junio de 1972. Fue un álbum de rock artístico y ambicioso que capturó la sensación de la época de estar en la cúspide de la nueva tecnología y las fronteras culturales.

Junto con su fascinación por el espacio y la tecnología, el álbum Ziggy Stardust… también describió el temor a la caja de Pandora que podría abrirse como resultado. La canción de apertura, “Five Years”, advirtió que "la Tierra realmente se estaba muriendo". Durante la guerra fría, la perspectiva de un armagedón provocado por el hombre a través de una guerra nuclear nunca estuvo lejos. Y a principios de la década de 1970, los temores de una crisis ecológica y la sobrepoblación comenzaron a adquirir proporciones apocalípticas similares.

De hecho, el día del lanzamiento de Ziggy Stardust coincidió con el último día de una reunión histórica en Suecia para discutir el futuro del planeta. La Conferencia de Estocolmo, que comenzó el 5 de junio de 1972, fue la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano y el punto de partida para la gobernanza ambiental global.

Las cumbres climáticas globales de hoy, la más reciente COP 26 en Glasgow en noviembre pasado, son sus descendientes directos. Y al igual que el álbum de Bowie, la Conferencia de Estocolmo comenzó en medio de emociones encontradas: esperanzas de un nuevo amanecer de conciencia ambiental y posibilidades tecnológicas frente a los temores de un conflicto global y un colapso planetario.

Como Bowie entendió claramente, el programa espacial Apolo fue fundamental para el nacimiento y el crecimiento temprano del movimiento ambiental global. Fue durante las expediciones lunares tripuladas que la Tierra fue fotografiada por primera vez desde el espacio. La imagen más icónica, "Earthrise", tomada durante la Navidad de 1968 con una cámara Hasselblad por la tripulación del Apolo 8, muestra nuestro planeta elevándose sobre el paisaje sin vida de la luna, como un sol en el horizonte, convirtiéndose en una de las fotografías más compartidas y reproducidas de todos los tiempos.

La nueva tecnología satelital también hizo posible que las aventuras espaciales fueran seguidas a través de transmisiones de televisión. Y tales imágenes resonaron entre la nueva generación de ecologistas. En palabras del historiador Robert Poole, "Le dio a la gente una imagen con la que pensar".

Ziggy Stardust cumple 50 años / Foto: RCA

Otros académicos hablaron sobre el "efecto general": al ver la Tierra desde el espacio, las personas se dieron cuenta de que la vida en su planeta estaba interconectada, limitada y vulnerable, lo que dio impulso al movimiento emergente de supervivencia.

La canción de apertura de Ziggy Stardust, “Five Years”, hace eco de algunos de los sentimientos más oscuros del debate de supervivencia, con su lloroso "chico de las noticias" que confirma que el fin del mundo está cerca. Sin embargo, solo cinco años antes, durante el utópico verano del amor de 1967, este mensaje difícilmente habría resonado en la cultura popular.

En la historia sueca, el momento crucial para el despertar de la conciencia ambiental se produjo en el otoño de 1967. En ese momento, un coro de destacados científicos suecos advirtió públicamente de una crisis ambiental mundial inminente. El principal de ellos fue el químico Hans Palmstierna, cuyo libro Plundering, Starvation, Poisoning se convirtió instantáneamente en un éxito de ventas.

Palmstierna argumentó que había una necesidad urgente de actuar “antes de que expire el reloj de arena para la humanidad”.

El impacto de la intervención colectiva de Palmstierna y otros científicos fue poderoso. Se habló de un despertar ambiental general en Suecia, ya que la prensa, la radio y la televisión nacionales informaron sobre peces envenenados con mercurio, biocidas y lluvia ácida con una intensidad sin precedentes.

En palabras del historiador sueco Lars J Lundgren, fue como si se hubiera descubierto un “nuevo continente de problemas”. Donde anteriormente, los peligros ambientales se consideraban problemas individuales que debían resolverse de forma aislada, cada vez más personas comenzaban a verlos como conectados y constituyendo una crisis grave.

El último día de la Conferencia de Estocolmo, el 16 de junio de 1972, fue el día en que Ziggy Stardust and the Spiders of Mars se lanzó al mundo. Cincuenta años después, las esperanzas y los temores evocados en este álbum, al igual que la conferencia, todavía se sienten inquietantemente relevantes, particularmente en medio de las crecientes tensiones nucleares que siguieron a la invasión rusa de Ucrania.

* Profesor Asociado, Historia, Universidad de Lund.

