¿El calor no te deja dormir? Aquí 8 trucos caseros para conciliar el sueño

La ola de calor puede provocar problemas para conciliar el sueño, algo completamente normal pero que se puede solucionar con sencillos trucos caseros, aquí te los compartimos.

El dormir bien es muy importante, ya que tanto el cuerpo como el cerebro necesitan descansar y recuperarse del estrés diario. En verano, la calidad del sueño disminuye debido a las elevadas temperaturas. Incluso es habitual que algunas personas sufran el temido insomnio de verano cuando el calor supera los 40-45ºC.

Jueves 22 de junio de 2023



Esta mañana el Observatorio Meteorológico #Durango registró un nuevo récord en la temperatura mínima, con 22.3°C.

La temperatura mínima más alta registrada era de 15°C en junio de 2019. — CONAGUA Durango (@Conagua_Durango) June 22, 2023

Lo cierto es que no existe una pastilla mágica que nos ayude a dormir como "bebés" cuando los termómetros superan los 40ºC. Pero no te preocupes, afortunadamente, hay maneras para enfriarse y mantenerse fresco lo suficiente para que quedarte dormido. Aquí te decimos algunos hábitos que puedes aplicar en tu casa para no pasar más calor.

Toma una ducha antes de dormir

Una ducha con agua tibia, puede ayudarte a conciliar el sueño cuando hace mucho calor. Esto se debe a que nuestro cuerpo tendrá una sensación mayor y más duradera de frescor y será mucho más fácil dormir.

Cenar liviano y fresco

Las comidas pesadas y que necesiten comerse calientes, como un estofado o sopa, obligan al cuerpo a generar más calor para digerirlas.

Congelar la almohada, sí, has escuchado bien

Una almohada fría ayudará a reducir la temperatura del cuerpo y hacerle sentir más cómodo. Puedes utilizar un paquete fresco grande que lo puedes poner dentro de la funda de almohada para mantenerte fresco.

Utiliza ropa de cama elaborada con fibras naturales

La ropa que utilizamos para dormir es un factor muy importante para conciliar un buen sueño cuando hace calor. Te aconsejamos que utilices ropa cómoda de algodón o algodón natural. Puede parecer extraño, pero el algodón ayuda a una correcta absorción de la transpiración y no provocan una sudoración excesiva.

Evita el alcohol y la cafeína antes de dormir

Evitar ciertas bebidas antes de dormir, ya que hay ciertos alimentos no recomendados para este tipo de situaciones, el alcohol, la cafeína, las bebidas energéticas y azucaradas también pueden influir negativamente en el sueño.

Dormir de lado

Puede parecer una tontería, pero la postura también puede influir a la hora de conciliar el sueño. Si optamos por dormir de lado, tendremos menos parte del cuerpo sobre las sábanas, por lo que la sensación de calor será menor.

No realizar ejercicio intenso antes de acostarnos

El ejercicio intenso por la noche aumenta la temperatura corporal y activa el cuerpo. Lo más recomendable es hacer ejercicio de relajación como el yoga.

Usa ventiladores en la habitación

Se pueden utilizar ventiladores en el dormitorio para refrescar la estancia. Es importante no colocarlos directamente enfrente de la persona. Se puede colocar en un lado de la habitación y así refrescará el ambiente, pero a ser posible, es mejor no utilizar el aire acondicionado.

Se pueden utilizar ventiladores en el dormitorio para refrescar la estancia / Foto: Pixabay

Con estos sencillos consejos te resultará más fácil conciliar el sueño durante las noches de verano de mucho calor y recuerda no olvides hidratarte durante el día.

¿Sabías que cuánto más calor hace el cerebro genera menos melatonina?

La melatonina es la hormona responsable del sueño, es decir, la hormona que nos ayuda a conciliar el sueño. Por eso, el días de olas de calor dormimos peor, especialmente cuando no disponemos de un sistema de climatización adecuado en nuestra vivienda.