¡Las mujeres también pueden! Duranguenses se viralizan tras laborar en desponchadora

Muchas personas siguen pensando que las mujeres no conocen de coches, no saben manejar en carretera o incluso que no pueden cambiar una llanta, algunos incluso consideran que cuando a una mujer la deja tirada el coche siempre tiene que recurrir a una ayuda masculina para que "las rescate".

Te recomendamos: Lomito se presenta como testigo de la boda de sus dueños y se hace viral

Sin embargo cada vez son más las mujeres que han derribado dichos tabús y han demostrado que esos estereotipos han quedado en el pasado. Mostrando fuerza y determinación.

Tal vez fue el caso de un grupo de mujeres duranguenses quienes pusieron el ejemplo a más de uno al realizar un cambio de llanta a una camioneta, y quienes fueron captadas en el momento.

Fue a través de redes sociales que las jóvenes se viralizaron, esto, luego de que comenzaran a circular un par de imágenes donde se observa a dos chicas atendiendo una vulcanizadora, una de ellas maniobra el gato hidráulico y la otra está lista para quitar la llanta y revisarla.

De acuerdo a varios internautas estas mujeres ya tienen tiempo realizando esta labor en el negocio ubicado en Circuito Interior, en la ciudad de Durango.

Algunas personas aseguran que las jóvenes son más capaces y rápidas que los hombres quienes es más común verlos enfrente en esta actividad.

via GIPHY

No cabe duda de que son más las mujeres que luchan por llevar un sustento económico a su hogar, de manera que se han desenvuelto en puestos que durante años fueron señalados como trabajos para hombres, tales como desponchadora de llantas, choferes de transporte o repartidoras de mercancía, entre otras.