Gripe aviar en gatos: 5 preguntas y respuestas sobre la alerta que lanzó la OMS

El virus de la influenza A (H5N1), mejor conocido como la gripe aviar, ahora está presente en los felinos, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pese a que esta enfermedad ataca en su mayoría a las aves, el aumento de los contagios en gatos despertó las alertas en las autoridades sanitarias

Puedes leer también: Detectan una mosca del Mediterráneo en zona urbana de Cancún

¿Dónde comenzó el contagio?

A finales de junio el Punto Focal Nacional del RSI de Polonia expresó su preocupación sobre lo que ocurre con los gatos y en sus datos más actualizados encontró que hasta el 11 de julio se tenían analizadas 47 muestras (46 de gatos y una de un caracal), en donde 29 de ellos dieron positivos.

Entre los casos positivos, 14 de los felinos tuvieron que ser sacrificados y otros 11 fallecieron a causa de la enfermedad, el último de ellos el pasado 30 de junio.

¿Cuáles son los síntomas?

Las muestras positivas se dieron en 13 áreas geográficas dentro de Polonia y la mayoría de los gatos fallecieron a causa de neumonía al ser uno de los efectos negativos que desarrollaron. Al respecto, los felinos tuvieron síntomas como dificultad para respirar, diarrea sanguinolenta y signos neurológicos como un rápido deterioro.

“El análisis genómico de 19 virus secuenciados de este brote mostró que todos pertenecían al clado H5 2.3.4.4b y estaban muy relacionados entre sí. Además, los virus son similares a los virus de influenza A(h5N1) de clado 2.3.4.4b que han estado circulando en aves silvestres y que causaron brotes en aves de corral recientemente en Polonia”, indicó la OMS en un comunicado.

⚠️#InfluenzaA #H5N1 in cats in Poland



Risk of human infections from infected cats:

- low for the general population

- low to moderate for cat owners & those occupationally exposed@WHO is monitoring the situation & working w/ @FAO @WOAH & other partners.https://t.co/NDYP4X4Mdi — WHO/Europe (@WHO_Europe) July 17, 2023

¿Cómo se infectaron los gatos?

La OMS en su reporte explicó que actualmente no se conoce la fuente de exposición de los gatos al virus, pero que a se realizan investigaciones epizoóticas, que es como se denomina a una enfermedad que afecta a más de una especie animal al equivaler a lo que es una pandemia para el ser humano.

Aunque la organización ya tenía reportes de infecciones esporádicas en gatos, esta es la primera vez que recibe un informe con un gran número de ellos a causa de la gripe aviar y repartidos en una amplia área geográfica de un país, detalló la OMS.

Sociedad Encuentran murciélago con rabia en la Sierra Norte de Puebla

Respecto a los posibles escenarios de cómo se infectaron existen posibilidades como un contacto directo o indirecto con aves infectadas o sus entornos. También, pudieron haber comido aves infectadas o ingirieron alimentos contaminados con el virus.

De los casos registrados, solo siete de los gatos pudieron entrar en contacto con aves silvestres, mientras que 18 eran de interior con acceso a un balcón, terraza o patio trasero, cinco eran de interior sin acceso al entorno exterior y dos más eran gatos que vivían en el exterior.

¿Pueden contagiar a humanos?

Respecto a si los gatos pueden contagiar a humanos, a partir del 12 de julio no se tiene registro de la aparición de algún síntoma tras el contacto de humanos a los felinos contagiados con la enfermedad, además de que su periodo de vigilancia ya concluyó.

Por ello, mantiene el riesgo de infecciones humanas luego de la exposición a gatos enfermos con el virus de la influenza en un nivel bajo para la población en general y de bajo a moderado para los dueños de gatos y las personas expuestas esporádicamente a ellos sin un equipo de protección.

¿Cuáles son las medias?

La OMS destacó que monitoreará la situación y ya trabaja de la mano con distintos sectores de la salud pública y animal.

A la par reiteró sus recomendaciones como mantener la vigilancia global para detectar los posibles cambios del virus y, para aquellos que estén expuestos o sientan que están infectados, registrarse y ser supervisado de cerca por autoridades sanitarias locales.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla