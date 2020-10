[VIDEO] Joven entrenaba box en la calle, se gana el título de "Rocky mexicano"

Los usuarios de redes sociales pueden ser muy crueles o pueden elevar a alguien "hasta el cielo" un verdadero ganador, recientemente justamente este fue el caso de un joven mexicano que entrenaba box en las calles de nuestro "México mágico", a quien no dudaron en bautizar como "Rocky mexicano".

Recientemente en Tiktok el Helios (@heliouz_) compartió un video que muestra a un hombre que caminaba por la calle mientras entrenaba box en la vía pública, pero lo sorprendente es que se ve como jala una camioneta de carga con ayuda de una cuerda que tiene atada al cuerpo, como lo haría el mismísimo Rocky Balboa.

En la descripción del video el usuario escribió: “rendirse no es una opción. #mentalidaddetiburon”, el cual está acompañado con la canción “Eye of The Tiger”, interpretada por el grupo estadounidense Survivor, la cual en los 80 se hizo popular gracias a la película de "Rocky III", perteneciente a la saga protagonizada por Sylvester Stallone.

En el video también se observa a un hombre que va a bordo de la camioneta (en la parte de atrás) y quien con muchísimo esfuerzo hace abdominales mientras el apodado "Rocky mexicano", jala el vehículo y tendido a los puñetazos.

Inmediatamente el video se viralizó y los internautas aplaudieron el esfuerzo de este joven mexicano. Sin embargo, hasta el momento se desconoce su identidad así como el lugar de donde es originario.

El video cuenta con 45 mil "me gusta" y ha sido compartido más de 3 mil veces en Tiktok.