Proceso electoral debe presentar propuestas viables: Ricardo López Pescador

Durango, Dgo (OEM).- Para el diputado local, Ricardo López Pescar, el proceso electoral en marcha, es el proceso electoral más grande de la vida democrática del país por el número de cargos están en juego desde la presidencia de la República hasta regidurías en varias entidades federativas.

te recomendamos: Invita Canaco a candidatos federales a participar en encuentro con empresarios

“Por lo tanto, será esta una elección concurrente del ámbito federal y también del orden local, es aquí donde alzamos la voz las diputadas y los diputados del grupo parlamentario del PRI para reiterar que este proceso electoral que de por sí solo levanta pasión, levanta enjundia, levanta propuestas y compromisos y hacer un llamado a que en todo momento haya respeto, cordialidad y diálogo que debe manifestarse tanto en las campañas como también una vez integrada las legislaturas”.

Ricardo López Pescador./ Foto: Cortesía

Dijo que lo deseable en todo proceso es que haya propuestas, pero propuestas que tengan que ver con las necesidades de la gente. No estar utilizando las campañas para promover la división, que no haya tampoco propuestas que no puedan cumplirse.

“Fortalecer la vida democrática del país no solo es un tema de los ciudadanos, sino también de quienes hacemos política para hacerla de manera responsable, los ciudadanos quieren escuchar propuestas claras en materia de salud, de educación, de seguridad, de atención a los derechos y sobre todo del campo y también del empleo”.

“Ojalá que eso sea lo que se discuta, se analice y que la ciudadanía de manera libre, consciente, razonada, acuda a las urnas. Las campañas son una oportunidad para fomentar la unidad. No deben caracterizarse por promover la división. Deben de buscar la más amplia participación de las y los ciudadanos en las urnas”.

Elecciones 2024 Canirac realiza Foro con candidatas y candidatos federales, solo MC atiende al llamado

“El mosaico social se refleje también aquí en el Congreso. Por eso también reiteramos que en este mes y medio, que este periodo de sesiones tiene aún por delante, la práctica parlamentaria y la representación auténtica de los ciudadanos deben de seguir vigentes en este órgano deliberativo, en este órgano legislativo”.

“De tal manera que los trabajos que vengan, aún habiendo campañas locales, que sean de respeto pleno a los ciudadanos que representamos. Y aquí tratemos los asuntos de manera responsable, profesional, seria y asuntos que tengan que ver con el día a día de la vida de las familias”.