AMLO perfila mantener política de precios tope al Gas LP en 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que es muy probable que mantenga la política de precios máximos al Gas LP el próximo año y afirmó que está funcionando la medida, mientras subrayó que seguirá desarrollando el programa federal de Gas Bienestar en la Ciudad de México, para expandir en otros estados del país y subrayó que no adoptará ninguna acción con respecto a la inflación.

"Si ha funcionado lo de los precios máximos del gas es muy probable que continúe esta política, porque está dando resultados y al mismo tiempo se va a ir consolidando el programa de Gas Bienestar", dijo el presidente durante su conferencia matutina de este lunes, en Palacio Nacional.

Aseguró que hay una tendencia a estabilizar el precio del gas en el país, pues se estaba "saliendo de control". Por eso, dijo, que tomó la decisión de fijar precios máximos y crear la empresa Gas Bienestar.

Señaló que hubo un incremento de alrededor del 25% del gas en Europa que afectó incluso a la industria eléctrica en esa región, por lo que subrayó que su estrategia sí ha funcionado; mientras que, Ricardo Shieffield, titular de Profeco, informó que, tan ha funcionado el precio máximo del gas en México que tanto la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Energía, acordaron un promedio nacional del precio del gas.

El presidente López Obrador también aprovechó para mencionar que el fenómeno de la inflación es mundial. “A veces se ve el árbol y no el bosque: la inflación en Europa no se registraba en esa dimensión, en promedio casi 5% en los últimos 30 años, para ubicarnos de lo que está sucediendo. La inflación en Estados Unidos está muy en el nivel en el que la estamos padeciendo en México, alrededor del 7%, y así está en Brasil, 11%. ¿Por qué? Bueno, por la pandemia. Luego de que las actividades productivas estuvieron frenadas durante la pandemia, cuando inicia la recuperación económica no hay materias primas y comienzan a subir los precios en alimentos, el gas, el acero, el precio del transporte marítimo”, dijo el mandatario.

Resaltó que, además, Estados Unidos inyectó dinero a su economía para la recuperación tras la pandemia.

Por lo anterior, dijo que espera que la inflación sea transitoria y recordó que en Europa se decidió no llevar a cabo ninguna acción, porque piensan, igualmente, que la inflación será transitoria y, de igual manera, su gobierno, esperará esto.

"Yo espero que sea transitorio, en Europa por ejemplo, el Banco Europeo ha decidido no llevar a cabo ninguna acción, porque está pensando que va a haber control, ese es el análisis de los especialistas, vamos a esperar. A nosotros nos ayuda mucho que haya control en la competencia de las gasolinas, del diesel, de la luz y del gas", concluyó el presidente López Obrador.