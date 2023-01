Reed Hasting abandona la dirección general de Netflix

Este jueves, el cofundador de Netflix, Reed Hastings anunció que deja su cargo como CEO del gigante del streaming, pero seguirá ejerciendo como presidente ejecutivo de la empresa.

Ted Sarandos, director de contenidos, y Greg Peters, actual director de productos de la compañía, se desempeñarán a partir de ahora como codirectores ejecutivos. Este cambio tiene efecto inmediato y representa la culminación de una década de planificación de la sucesión por parte de la junta directiva de Netflix. Tanto Peters como Sarandos fueron ascendidos en julio de 2020, en medio de un momento difícil para la empresa.

"Ted y Greg son ahora codirectores ejecutivos (...) El doble de corazón y el doble de capacidad para complacer a los miembros y acelerar el crecimiento. Me siento orgulloso de poder ser presidente ejecutivo durante muchos años", tuiteó Hastings minutos antes de que Netflix presentará los resultados de su cuarto trimestre de 2022.

Reed sale cuando la compañía comienza a recuperarse

Hastings hizo su salida cuando Netflix reportó un aumento de 7.66 millones de suscriptores en el cuarto trimestre del 2022, superando las previsiones de Wall Street de 4.57 millones con la ayuda de "Harry y Meghan" y "Merlina" en un esfuerzo por atraer audiencia.

Las acciones de la empresa, que habían caído casi un 38 por ciento el año pasado, subieron un 7.9 por ciento a 340.66 dólares en operaciones posteriores al cierre.

Así también, Netflix ha estado bajo presión por el gasto restringido de los consumidores y la competencia que representa Disney + y Amazon, sin contar a las demás plataformas de streaming que gastan miles de millones de dólares para hacer programas de televisión y películas.

Netflix perdió clientes en la primera mitad de 2022. Volvió a crecer en la segunda mitad, pero la incorporación de nuevos clientes se mantiene por debajo del ritmo de los últimos años.

Ted & Greg are now co-CEOs. After 15 years together we have a great shorthand & I’m so confident in their leadership. Twice the heart, double the ability to please members & accelerate growth. Proud to serve as Executive Chairman for many years to come https://t.co/oYc0laqMXQ — Reed Hastings (@reedhastings) January 19, 2023

Para impulsar el crecimiento, Netflix introdujo una opción más económica con publicidad en noviembre pasado en 12 países. También ha anunciado planes para acabar con el uso compartido de contraseñas.

Asimismo, la base global de suscriptores de la compañía alcanzó los 231 millones a finales de diciembre.

El público acudió en masa al cuento de la familia Addams "Merlina", el tercer programa más visto en la historia de Netflix, dijo la compañía. El misterio del asesinato "Glass Onion" y el documental sobre la realeza británica "Harry y Meghan" también fueron éxitos durante el trimestre.

Las cifras revelan que la utilidad neta cayó a 55 mdd o 12 centavos por acción, desde 607 mdd o 1.33 por acción el año anterior, sin embargo, los ingresos aumentaron un 1.9 por ciento hasta los 7 mil 850 mdd, en línea con las expectativas.

Finalmente, el último de los cambios fue el nombramiento de Bela Bajaria, quien pasó de ser directora de televisión global a directora de contenido de Netflix.

