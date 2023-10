Bard, el nuevo asistente de Google que te brindará ayuda personalizada desde tu celular

Google tiene un asistente virtual que está integrado a sus dispositivos móviles y a sus bocinas inteligentes; con esta tecnología los usuarios pueden pedirles a sus equipos que realicen diferentes acciones, que van desde programar una alarma hasta ayudarlos con alguna tarea. Esto funciona por medio de simples comandos de voz o escritos.

Hasta ahora son limitadas las respuestas que dan este tipo de sistemas, pues su posibilidad de interpretar instrucciones se basa en una estructura programada, sin embargo, esto pronto será distinto, ya que el gigante tecnológico está trabajando en una nueva herramienta que busca equipar este instrumento con Inteligencia Artificial (IA).

El nombre de este proyecto es ‘Asistente con Bard’, el cual podrá contestar de una forma más natural y fluida, además, realizará varias actividades, lo que le permitirá adaptarse a distintos contextos y entregar mejores resultados.

¿Cuáles son las novedades de esta tecnología?

Este sistema tiene el objetivo de entregarle a los usuarios una experiencia más ágil, ya que tendrá una mejor comprensión de la información que recibe, esto le permitirá responder de una forma más intuitiva.

“Estamos creando el ‘Asistente con Bard’ para que sea una ayuda más personalizada que se integre con algunos de los servicios de Google que ya usas, como Gmail y Docs. Esto hace que sea aún más fácil estar al tanto de las cosas más importantes de tu vida”, indicó Google por medio de un comunicado.

Tecnología Meta planea que las nuevas generaciones tengan un robot

Entre las funciones que podrá hacer se encuentra la de planificar viajes, encontrar detalles escondidos en la bandeja de entrada del correo electrónico o crear una lista de compras para su salir durante un fin de semana.

También podrá redactar mensajes personalizados, como hacer dedicatorias a un conocido o redactar un poema de un tema en específico. Igual dará recomendaciones para decorar una habitación, elegir plantas para el interior de una casa y más.

“Digamos que acabas de tomar una foto de tu lindo cachorro y te gustaría publicarla en las redes sociales. Simplemente coloca el Asistente con Bard encima de tu foto y pídele que escriba una publicación social para ti. Utilizará la imagen como señal visual, comprenderá el contexto y le ayudará con lo que necesite”, precisó la compañía.

¿Cuándo estará disponible el asistente con Bard?

Durante el Made by Google 2023, desarrollado esta semana, se mencionó que el ‘Asistente con Bard’ aún se encuentra en desarrollo, por lo que que todavía se deben realizar varias pruebas antes de que lo pongan en el mercado y tengan una fecha de lanzamiento.

Los representantes de la empresa tecnológica explicaron que primero estará disponible para los equipos recientes. Se espera que después llegue a otros modelos para que más usuarios puedan disfrutar de este sistema.

Por el momento está disponible una versión de prueba a la que puedan acceder algunos dispositivos, para saber si el tuyo es compatible puedes copiar y pegar el siguiente enlace en el buscador: https://bard.google.com/

Coming soon: #AssistantWithBard



We can’t wait to show you our vision to deliver the world’s most helpful personal assistant.



In the meantime, give Bard a try at https://t.co/5qtyBeWvge.#MadeByGoogle #Pixel pic.twitter.com/GK55yY7qSP — Made by Google (@madebygoogle) October 4, 2023

Publicada originalmente en El Sol de Puebla