Sandra Echeverría quiere ser la reina del regional mexicano

Desde su debut en la televisión hace cerca de dos décadas en la telenovela de Tv Azteca Súbete a mi moto, Sandra Echeverría ha tenido importantes participaciones en la pantalla chica, cine y teatro. Ahora busca consolidarse en el mundo de la música dentro del género regional mexicano.

Pero resulta difícil imaginar que cuando era una niña, pasaba el tiempo como un ratón de biblioteca que se escondía de todos para evitar hablar en público.

“En la escuela llamaban a mis papás para decirles que no participaba, que no quería hablar en público. Bueno, yo era de las niñas que en el recreo me quedaba sola en el salón y adelantaba mis tareas, escribía poesía o me ponía a escuchar ranchero. Realmente era un ser muy extraño”, dice Sandra entre risas.

Sin embargo, una vez que su familia descubrió su talento para cantar, buscaron impulsarla para compartir su voz con el público. Pero para la actriz, esta parte fue la más complicada.

“Me costó mucho trabajo animarme a cantar, porque era ir en contra de mí misma. Yo me escondía en los baños de las bodas cuando veía llegar al mariachi. Y mi papá sólo me decía ‘Te pago 200 pesos, pero canta, por favor’. Era una angustia”, recuerda.

La pasión por la música fue su salvación. Sus ganas de cantar la llevaron a participar en un concurso de talentos interescolar, cuando tenía 14 años. “Yo era la más chica de todos, en una edad donde te sientes muy vulnerable, criticada por todo el mundo. Y además, yo iba a cantar un género que nadie cantaba porque todos se iban por el rock, hip-hip o los Backstreet Boys. Y yo de repente salía cantando La media vuelta en ranchero”.

Sorpresivamente, el resultado fue a su favor. “Fue un shock cuando gané el primer lugar”, recuerda aún con ilusión. “Cuando empezaron a dar los premios de quinto y cuarto lugar dije ‘Uy no, nisiquiera eso gané’. Y de repente me dieron la sorpresa de tener el primer lugar”.

Gossip J Balvin lanza su tema más personal, 7 de mayo

Ese fue su primer paso para profesionalizarse en la música. De este concurso pasó a integrarse al grupo musical Perfiles, donde estuvo por más de seis años.

A pesar de iniciar en la música, Sandra Echeverría comenzó a dedicarse a la actuación a inicios del 2000. Su trabajo en producciones como televisivas como La fuerza del destino, El clon y La bandida; así como Busco novio para mi mujer y Más sabe el diablo por viejo, en cine, le abrieron camino y la consagraron en este rubro, dejando la música en segundo plano.

Hace diez años decidió retomar esta faceta. Su álbum homónimo se inclinó al rock pop, donde incluyó una colaboración con Marc Anthony en el tema La fuerza del destino. Y de ahí, la cantante ha tomado vuelo para enfocarse en esta parte de su carrera.

“Ha sido cantar en vivo donde me dejen. Para mí es importante romper el estereotipo de que si somos actrices no cantamos bien. Quiero que la gente lo vea y que sepan que canto desde los nueve años. No es algo que me improvisé hace dos días. Si así hubiera sido, estaría cantando reguetón que es lo de moda”.

Pero no. Sandra Echeverría se aventó a lo más complicado: el regional mexicano. En 2019 inició una pequeña gira promocional en Estados Unidos, en ciudades como Houston, San Diego y Los Angeles. En México, fue telonera del show que ofreció Bronco en el Auditorio Nacional en 2019.

Y ahora, se prepara para realizar su debut oficial en ranchero con el lanzamiento de Desaparecer, el primer corte de lo que será su próximo disco. “Es un tema de Jaime flores y Luis Carlos Monroy, que han compuesto para Alejandro Fernández y Pepe Aguilar”.

Gossip Con música, Hendrix B pide justicia para Colombia

Este tema, dice Echeverría, tiene un mensaje que hace sentido con su transición por la música: perder el miedo. “Cada obstáculo lo he podido superar. Y quiero pasarle ese mensaje a las mujeres, de que realmente crean que lo pueden lograr, porque cuando lo creen se puede hacer realidad”.

Echeverría ahora participa en el show de Televisa, Tu cara me suena, el primer reality show donde precisamente debe demostrar su talento vocal.

“Me tocó transformarme en diferentes cantantes y es la primera vez que mezclo mi parte actoral con la musical. Tuve que hacer diferentes colores con mi voz para parecerme a Shakira, Paquita la del Barrio, la Tesorito, Selena y varias más. Y esa fue de las cosas más padres que he hecho y donde la gente se da cuenta que sí canto”.

A pesar de dedicar ahora su tiempo a la música, la actuación no desaparecerá por completo. Si bien ya no interpretará a María Félix en la bioserie que produciría Carmen Armendáriz, debido a que la televisora “no le vio mucho futuro comercial”, sí iniciará la próxima semana el rodaje de El anfitrión, una película junto a Luis a Roberto Guzmán en Puerto Rico.