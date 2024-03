La Castañeda cumple 35 años y lo celebrará en el Vive Latino 2024

Este 2024 la banda mexicana La Castañeda cumple 35 años de locura musical. Sus festejos arrancarán durante su participación en el Vive Latino, donde ofrecerán el concierto de cierre, el 17 de marzo, anunciaron en conferencia de prensa.

“El arte nos permite hacer una especie de ajuste de conciencia. Hay una relación directa e intrínseca del arte como hijo mayor de la locura y de la locura como antídoto para balancear las embestidas de la realidad”, expresó Salvador Moreno, vocalista de la banda, sobre la visión artística que ha tenido La Castañeda desde sus inicios.

“Cuando topamos con un mundo donde hay una guerra silenciada y tantas deformidades en los ámbitos de la violencia y la política, es ahí, en el arte, la música y la locura donde podemos encontrar un balance que nos permita acomodar los elementos de la realidad”, agregó.

Contentos de que este concierto suceda luego de su última participación en Vive Latino, en 2019, donde también cerraron el evento, tanto Salvador como el tecladista Omar de León, afirmaron que éste será “muy pictórico”, en el que utilizarán visuales desarrollados por ellos mismos, vestuarios, arte escénico y equipo técnico que permitirá la elevación de objetos en vivo.

“A nivel conceptual, de propuesta y configuración nos hemos preocupado por siempre tener un factor de irrupción, de sorpresa, de dislocación de la realidad para que el momento se convierta en una verdadera burbuja mágica y poder transportarnos fuera de lo cotidiano y lo común. Definitivamente, en este punto, pienso que estos 35 años de música de ‘La Casta’ y los más de 40 años de Producciones Garra, se han logrado por la suma de talentos, tanto en lo técnico como en lo escénico”, dijo Salvador Moreno.

Del set list que presentará la agrupación, Omar de León adelantó que será un recorrido por las canciones más representativas, algunas versiones novedosas, con el que esperan complacer a la “horda demencial” que se hará cita en el lugar para cantar temas como “Noches de tu piel”, “Cenit”, “La transfusión” y “El loco”.

DIVERSIDAD, BUENA PARA TODOS

Como testigos del crecimiento del Vive Latino, desde su primera edición, en 1998, ambos músicos destacaron que uno de los grandes aciertos de este festival ha sido dar apertura a la diversidad musical la cual trae ventajas tanto a los distintos públicos como a las mismas bandas que se presentan en este encuentro musical, considerado entre los más importantes de América Latina.

“Antes había mucha segmentación, pero afortunadamente esto se ha superado. Para mí es un agasajo que haya un espacio así, donde la gente y los géneros musicales puedan convivir. Hay muchas veces que el público está esperando cierto perfil de bandas, pero al estar ahí tienen la ocasión de acercarse a nuevos ritmos que antes no habían experimentado. Todo esto enriquece a las bandas y, sobre todo al gusto general, que en México por mucho tiempo fue muy marcado por lo que decían los medios”, afirmó Moreno.

Con 11 álbumes grabados, siendo el último “Llama doble”, de 2006, Omar de León mencionó que actualmente la banda se encuentra bien consigo misma, por lo que no les preocupa la idea de “trascender”, ya que no es algo que, a su parecer, se tenga que buscar por parte de los artistas, aunque esto no significa que no sea algo que se pueda alcanzar.

“Creo que lo que nos hace falta, no para trascender, sino para continuar, ofreciendo algo nuevo al público y a nosotros mismos, es sacar todas esas canciones que están guardadas, que están a medias o que tal vez sólo están escritas en una hoja. Sería bueno que vieran la luz, porque aún hay bastante material de La Castañeda alzando la mano y esperando su turno”, finalizó el músico, quien no se aventuró a dar una fecha específica de para el lanzamiento de nueva música, aunque aseguró que trabajan en ello.